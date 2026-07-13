Gov.gr Wallet: Διαθέσιμο πλέον και το ελληνικό διαβατήριο στην εφαρμογή

Το ελληνικό διαβατήριο προστίθεται από σήμερα στα ψηφιακά έγγραφα του Gov.gr Wallet, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να το αποθηκεύουν στην εφαρμογή και να το χρησιμοποιούν για σκοπούς ταυτοποίησης, καθώς και ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις εντός της Ελλάδας.

Η νέα λειτουργία αφορά τα κοινά ενεργά διαβατήρια, ενώ εκτός της εφαρμογής παραμένουν τα υπηρεσιακά και τα διπλωματικά διαβατήρια, τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικών. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές Android και iOS μέσω της πλατφόρμας wallet.gov.gr.

Με την προσθήκη του διαβατηρίου, φιλοξενεί πλέον συνολικά 13 ψηφιακά έγγραφα και υπηρεσίες. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ψηφιακή ταυτότητα, το δίπλωμα οδήγησης, η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας, η κάρτα ανεργίας της ΔΥΠΑ, η ακαδημαϊκή ταυτότητα, η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους, η ασφαλιστική ικανότητα, το myAuto, ο Φάκελος Ακινήτου, τα στοιχεία για τα ζώα συντροφιάς, το Σήμα Δακτυλίου και οι βαθμοί του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη αποθηκεύσει την ψηφιακή τους ταυτότητα στην εφαρμογή, ενώ σχεδόν 2 εκατομμύρια έχουν εκδώσει και το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης.

Η νέα υπηρεσία αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το ΕΔΥΤΕ (GRNET), σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία, με την άντληση των απαιτούμενων στοιχείων να πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.