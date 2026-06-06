Δημοσκόπηση Marc: Σταθερά πρώτη ΝΔ και δεύτερος ο Τσίπρας – «Μάχη» Καρυστιανού-ΠΑΣΟΚ για την 3η θέση

Νέα δημοσκόπηση καταγράφει σημαντικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό που τείνουν να παγιώνονται, μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα, με τη Νέα Δημοκρατία παρόλα αυτά να παραμένει στην πρώτη θέση ανεπηρέαστη, κάτι που δεν συμβαίνει και με το ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται να έχει την 4η θέση.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί σαφές προβάδισμα, καθώς στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει ποσοστό 30,8%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται πλέον η νεοσύστατη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφει 15,7%, με την μεγάλη μάχη να δίνεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την μεγαλύτερη αγωνία να υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για την τρίτη θέση. Η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζεται στο 10,9%, περνώντας μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί με 10,3%.

Για το ΠΑΣΟΚ, τα στοιχεία της δημοσκόπησης θεωρούνται ανησυχητικά, καθώς το κόμμα εμφανίζει απώλειες 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας.

Πτώση των παραδοσιακών κομμάτων

Την ίδια στιγμή, το γκάλοπ δείχνει ότι τα περισσότερα από τα παραδοσιακά κόμματα καταγράφουν πτώση στα ποσοστά τους, γεγονός που αποδίδεται στις νέες πολιτικές κινήσεις και στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών από ένα μέρος των ψηφοφόρων.



Το βασικό συμπέρασμα της δημοσκόπησης είναι ότι, παρότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί με άνεση την πρωτιά, το πολιτικό σκηνικό πίσω της αλλάζει σημαντικά, με νέους πολιτικούς σχηματισμούς να κερδίζουν έδαφος και να αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης, ιδίως στον χώρο της Αριστεράς, μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, ενώ το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου, ο ΣΥΡΙΖΑ «πέρασε» την πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου για συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.