Πανελλήνιες 2027: Αυτή είναι η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου

Στην ανακοίνωση της εξεταστέας ύλης για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2027 προχώρησε σήμερα Τρίτη (7/7) το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, πρόκειται για την ύλη των μαθημάτων που θα εξεταστούν του χρόνου πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Αναλυτικά, δείτε την εξεταστέα ύλη για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2027.