Πανελλαδικές 2026: ΕΔΕ για το περιστατικό με δύο υποψηφίους ΕΠΑΛ – Τι ερευνά το υπουργείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για περιστατικό που αφορά τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026 και ειδικότερα την εξέταση δύο υποψηφίων ΕΠΑΛ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το περιστατικό αφορά την εξέταση στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, κατά τη διάρκεια της οποίας μαθητές φέρεται να έλαβαν θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη ημέρα οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε ότι έχει ήδη διαταχθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, επισημαίνοντας πως αντιμετωπίζει το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα, με απόλυτο σεβασμό στην ακεραιότητα της εξεταστικής διαδικασίας και στην ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Στην ενημέρωσή του, το υπουργείο αναφέρει ότι λαμβάνει υπόψη την αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών.

Με την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας, όπως τονίζεται, «θα αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν στους υπαίτιους, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία».

Η ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν, εφόσον προκύψουν, οι προβλεπόμενες ευθύνες.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ