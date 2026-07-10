Παραίτηση Ζαχαράκη ζητά το ΠΑΣΟΚ μετά την ΕΔΕ για παραβίαση του αδιάβλητου των Πανελληνίων στα ΕΠΑΛ

Την παραίτηση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ζητά το ΠΑΣΟΚ, μετά την ΕΔΕ που διατάχθηκε για περιστατικό παραβίασης του αδιάβλητου των Πανελληνίων Εξετάσεων σε υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Στην ανακοίνωσή της, η Χαριλάου Τρικούπη αρχικά υπενθυμίζει το γεγονός: «Σε εξεταστικό Κέντρο, κατά την εξέταση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας, υποψήφιοι των ΕΠΑΛ διαγωνίστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με τα ίδια θέματα στα οποία είχαν εξεταστεί, την προηγούμενη ημέρα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ».

Στη συνέχεια, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ τονίζει:

«Το περιστατικό που παραβιάζει το αδιάβλητο των πανελλαδικών εξετάσεων αποκρύπτεται -επί 38 ημέρες-από την Υπουργό Παιδείας κ. Ζαχαράκη.

Πέραν της προσπάθειας συγκάλυψης, επελέγη η εξωφρενική «λύση» να βαθμολογηθούν με άριστα 100 τα γραπτά των συγκεκριμένων μαθητών στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας.

Η συγκεκριμένη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ελήφθη προφανώς με γνώση και σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας - όπως άλλωστε εμμέσως αλλά σαφώς υπονόησε και ο υφυπουργός Παιδείας στη σημερινή απάντηση του στη Βουλή.

Δυστυχώς, στο ζύγι της πολιτικής διευθέτησης του θέματος, δεν βάρυνε τελικά για την κυβέρνηση ούτε η διασφάλιση του κύρους, της διαφάνειας και του αδιάβλητου μιας διαδικασίας, ούτε ο σεβασμός στην αγωνία χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από μια Ε.Δ.Ε. που διετάχθη άρον - άρον μετά τη δημοσιοποίηση και την πολιτική ανάδειξη του περιστατικού, για να αποφύγει την ανάληψη της προφανούς, αυταπόδεικτης και σοβαρής πολιτικής ευθύνης της.

Η κ. Ζαχαράκη δεν μπορεί να παραμείνει στη θέση της Υπουργού της Παιδείας. Η παραίτηση της είναι μονόδρομος».