Λήγει την Πέμπτη 16/7 η προθεσμία για την υποβολή Μηχανογραφικού από τους μαθητές

Αύριο, Πέμπτη 16 Ιουλίου, είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή δηλώσεων Μηχανογραφικού και Ειδικού Μηχανογραφικού προκειμένου οι μαθητές που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν.

Οι υποψήφιοι τόσο των Γενικών Λυκείων όσο και των Επαγγελματικών Λυκείων θα πρέπει μέχρι αύριο να μπουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: michanografiko.it.minedu.gov.gr με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους και να καταθέσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο τους για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ) και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για την εισαγωγή σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ).



Η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών θα είναι ανοιχτή έως τα μεσάνυκτα της 17ης Ιουλίου 2026, ώρα 23:59, και μετά την παρέλευσή αυτής της προθεσμίας, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί, ούτε να αλλάξει ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.

Ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής

Αφού ολοκληρωθεί το στάδιο κατάθεσης των μηχανογραφικών, πρόκειται να ακολουθήσει η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Όπως ανέφερε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέντευξή της είναι πολύ πιθανό η ανακοίνωση των βάσεων να πραγματοποιηθεί στα τέλη της επόμενης εβδομάδας, από τις 23 έως τις 28 Ιουλίου.



Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων, αλλά στο 1ο και το 4ο (Ανθρωπιστικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) επιστημονικό πεδίο πιθανά να παρατηρηθούν πτωτικές τάσεις, ενώ στο 2ο και το 3ο Επιστημονικό Πεδίο (Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανοδικά.