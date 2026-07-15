Πανελλαδικές: «Όχι» σε αλλαγή του ορίου αναβαθμολόγησης– «Ανοικτό« το υπουργείο σε αλλαγές με σχέδιο

Την ανάγκη οι όποιες παρεμβάσεις στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων να προκύπτουν μέσα από συνολικό σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές αποφάσεις υπογράμμισε ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσσης.



Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης Μαρίας Αθανασίου, η οποία ζήτησε τη μείωση του ορίου διαφοράς μεταξύ των δύο βαθμολογητών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας από τις 12 στις 5 μονάδες, ο υφυπουργός τόνισε ότι το ευαίσθητο πεδίο των Πανελλαδικών απαιτεί προσεκτικές και συνολικά μελετημένες αλλαγές.



«Οι όποιες αλλαγές στο ευαίσθητο πεδίο των Πανελλαδικών Εξετάσεων πρέπει να γίνονται συνολικά, τεκμηριωμένα και σίγουρα χωρίς αιφνιδιασμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το όριο του 12% εφαρμόζεται εδώ και 43 χρόνια



Ο κ. Βλάσσης υπενθύμισε ότι το υφιστάμενο σύστημα, σύμφωνα με το οποίο ενεργοποιείται διαδικασία αναβαθμολόγησης όταν υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη του 12% μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθμολογητή, εφαρμόζεται εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.



Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη ρύθμιση έχει διατηρηθεί παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, καθώς έχει αξιολογηθεί στην πράξη ως μια επαρκής ασφαλιστική δικλείδα για την αξιοπιστία της βαθμολόγησης.



Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο στόχος του μέτρου δεν είναι να οδηγούνται όλα τα γραπτά σε τρίτη αξιολόγηση, αλλά να ενεργοποιείται η διαδικασία μόνο όταν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση ανάμεσα στις δύο ανεξάρτητες κρίσεις των βαθμολογητών.

«Η εξέταση στη Γλώσσα έχει αλλάξει»



Ο υφυπουργός επισήμανε ότι το μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας δεν έχει πλέον την ίδια μορφή που είχε στο παρελθόν.



Όπως εξήγησε, παλαιότερα η εξέταση βασιζόταν περισσότερο στην ελεύθερη ανάπτυξη, γεγονός που οδηγούσε σε μεγαλύτερες αποκλίσεις μεταξύ των βαθμολογητών και σε υψηλότερα ποσοστά αναβαθμολογήσεων.



Σήμερα, ωστόσο, η δομή των θεμάτων είναι διαφορετική, καθώς περιλαμβάνει περισσότερα επιμέρους ερωτήματα και πιο συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης, γεγονός που –σύμφωνα με το υπουργείο– έχει περιορίσει τις μεγάλες αποκλίσεις στη βαθμολογία.

Τα στοιχεία των φετινών εξετάσεων



Αναφερόμενος στα δεδομένα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων στο μάθημα της Γλώσσας, ο κ. Βλάσσης παρουσίασε τα σχετικά ποσοστά.



Από τα συνολικά 74.854 γραπτά:

το 84,27% βαθμολογήθηκε από 10 έως 20,



το 15,73% έλαβε βαθμολογία κάτω από τη βάση,



το 9,41% οδηγήθηκε σε διαδικασία αναβαθμολόγησης.



Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι δεν προκύπτει πως η υπάρχουσα διαδικασία έχει αποτύχει ή ότι η υφιστάμενη δικλίδα ασφαλείας έχει καταστεί ανεπαρκής.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν θα ήταν θεσμικά ασφαλές να γίνουν μεμονωμένες αλλαγές, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη ο εθνικός διάλογος για το μέλλον του Λυκείου, το Εθνικό Απολυτήριο και τη συνολική αρχιτεκτονική του εκπαιδευτικού συστήματος.

Η πρόταση για μείωση του ορίου από 12% σε 5%



Η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου υποστήριξε ότι η μείωση του ορίου αναβαθμολόγησης αποτελεί πάγιο αίτημα εκπαιδευτικών ενώσεων και γονέων.



Όπως ανέφερε, η διαφορά του 12% αντιστοιχεί σε 2,4 μονάδες στην εικοσάβαθμη κλίμακα, μια απόκλιση που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη, καθώς ακόμη και ένα ή δύο μόρια μπορούν να καθορίσουν την εισαγωγή ενός υποψηφίου στη σχολή επιλογής του.



Για τον λόγο αυτό πρότεινε το όριο που ενεργοποιεί την εξέταση από τρίτο βαθμολογητή να μειωθεί στο 5%, ώστε –όπως υποστήριξε– να ενισχυθούν η αντικειμενικότητα και η ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων.

Νέα πρόταση για τον τρόπο εξέτασης στη Γλώσσα



Η κ. Αθανασίου κατέθεσε επίσης πρόταση για αλλαγή της δομής του μαθήματος της Ελληνικής Γλώσσας.



Συγκεκριμένα, πρότεινε η εξέταση να βασίζεται:

κατά 70% σε ερωτήσεις κλειστού τύπου και πολλαπλής επιλογής,



κατά 30% σε ψηφιακά αναδιαμορφωμένα θέματα ανάπτυξης ανοικτού τύπου.



Όπως υποστήριξε, ένα τέτοιο μοντέλο εφαρμόζεται σε αρκετά διεθνή εξεταστικά συστήματα και θα μπορούσε να συμβάλει σε μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και περιορισμό των διαφορών στη βαθμολόγηση.

Το υπουργείο παραμένει ανοικτό στον διάλογο



Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας σημείωσε ότι κάθε πρόταση για αλλαγές στον τρόπο εξέτασης είναι ευπρόσδεκτη και μπορεί να συζητηθεί στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου που βρίσκεται σε εξέλιξη.



Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οι αλλαγές στο σύστημα των Πανελλαδικών δεν μπορούν να γίνουν αποσπασματικά, αλλά απαιτούν συνολικό σχεδιασμό, ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, η σταθερότητα και η δικαιοσύνη της διαδικασίας για χιλιάδες υποψηφίους.