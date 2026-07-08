Μηχανογραφικό 2026: Τα συχνότερα λάθη και οι συμβουλές για τη σωστή συμπλήρωσή του

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου αποτελεί ένα από τα πιο καθοριστικά βήματα για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς από τις επιλογές που θα κάνουν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους πορεία. Ο Γιώργος Χατζητέγας, από το Φροντιστήριο ΠΕΔΙΟ στην Κυψέλη, δίνει χρήσιμες συμβουλές για τη διαδικασία, επισημαίνοντας τα πιο συνηθισμένα λάθη και τους μύθους που εξακολουθούν να επηρεάζουν πολλούς υποψηφίους.

Το βασικό ερώτημα είναι «τι θέλω πραγματικά να σπουδάσω»

Όπως τονίζει, το μηχανογραφικό δελτίο πρέπει να συμπληρώνεται με γνώμονα ένα βασικό ερώτημα: «Τι πραγματικά θέλω να σπουδάσω;». Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τις βάσεις εισαγωγής των προηγούμενων ετών, καθώς αυτές μεταβάλλονται κάθε χρόνο και δεν αποτελούν αξιόπιστο κριτήριο για τις φετινές επιλογές.

Αντίθετα, το ασφαλέστερο κριτήριο είναι η μελέτη των προγραμμάτων σπουδών κάθε τμήματος. Δεν αρκεί ο τίτλος μιας σχολής, αλλά χρειάζεται να εξεταστούν αναλυτικά τα μαθήματα που περιλαμβάνει και το αντικείμενο που πραγματεύεται, ώστε η επιλογή να ανταποκρίνεται στα πραγματικά ενδιαφέροντα και τις φιλοδοξίες του υποψηφίου.

@flashgrofficial 🎓 Πώς συμπληρώνεται σωστά το μηχανογραφικό; Ο Γιώργος Χατζητέγας από το Φροντιστήριο Πεδίο εξηγεί τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι πριν οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους. ➡️ Το μηχανογραφικό πρέπει να απαντά στο ερώτημα «τι πραγματικά θέλω να σπουδάσω» και όχι να βασίζεται στις βάσεις των προηγούμενων ετών. Στο βίντεο μιλά ακόμη για: * τη σημασία των προγραμμάτων σπουδών κάθε σχολής, * τον μύθο ότι η πρώτη προτίμηση εξασφαλίζει την εισαγωγή, * τις επιλογές όσων βρίσκονται κοντά στο όριο των μορίων, * τις μεταγραφές και τα συχνότερα λάθη κατά τη συμπλήρωση, * τον ρόλο των γονέων στη διαδικασία. Μια χρήσιμη υπενθύμιση για όλους τους υποψηφίους λίγο πριν την κατάθεση του μηχανογραφικού. ♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

Να εξαντληθούν όλες οι διαθέσιμες επιλογές

Ο Γιώργος Χατζητέγας επισημαίνει ότι όσοι βρίσκονται κοντά στα βαθμολογικά όρια οφείλουν να αξιοποιήσουν κάθε διαθέσιμη επιλογή και να μη βγάλουν σχολές από το μηχανογραφικό τους χωρίς σοβαρό λόγο.

Παράλληλα, προτρέπει τους υποψηφίους να εξετάσουν προσεκτικά και το παράλληλο μηχανογραφικό για τις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), οι οποίες αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική, προσφέροντας πιστοποιημένη επαγγελματική κατάρτιση και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Η πρώτη προτίμηση δεν εξασφαλίζει την εισαγωγή

Ένας από τους μεγαλύτερους μύθους γύρω από το μηχανογραφικό αφορά τη σειρά προτίμησης. Όπως εξηγεί ο Γιώργος Χατζητέγας, η πρώτη επιλογή δεν εξασφαλίζει την εισαγωγή σε μια σχολή.

Το πρώτο και καθοριστικό κριτήριο είναι πάντοτε τα μόρια που συγκεντρώνει ο υποψήφιος. Η σειρά προτίμησης εξετάζεται μόνο αφού διαπιστωθεί σε ποιες σχολές επιτρέπουν την εισαγωγή τα μόριά του.

Η παγίδα των υψηλών μορίων

Ο ίδιος προειδοποιεί και για μια ακόμη συχνή παγίδα: εκείνη των υποψηφίων που έχουν συγκεντρώσει υψηλή βαθμολογία.

Όπως σημειώνει, ένας μαθητής που επιθυμεί να σπουδάσει σε Παιδαγωγικό Τμήμα δεν πρέπει να εγκαταλείψει αυτή την επιλογή μόνο και μόνο επειδή τα μόριά του επαρκούν για μια σχολή με υψηλότερη βάση εισαγωγής.

«Το μηχανογραφικό δεν είναι διαγωνισμός κοινωνικού κύρους. Είναι μια απόφαση ζωής», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Προσοχή στις μεταγραφές

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στο τεχνικό κομμάτι της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού, ειδικά όταν ένας υποψήφιος υπολογίζει στην πιθανότητα μεταγραφής.

Ο Γιώργος Χατζητέγας επισημαίνει ότι καμία μεταγραφή δεν θεωρείται εξασφαλισμένη. Για τον λόγο αυτό, οι υποψήφιοι πρέπει να ελέγχουν αν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα στην πόλη που τους ενδιαφέρει, καθώς τα λάθη σε αυτό το σημείο μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά.

Ο ρόλος των γονέων

Αναφερόμενος στους γονείς, τονίζει ότι ο ρόλος τους είναι να στηρίζουν τα παιδιά τους και όχι να λαμβάνουν εκείνοι τις αποφάσεις για λογαριασμό τους.

Όπως αναφέρει, οι γονείς πρέπει να βρίσκονται δίπλα στα παιδιά τους, αλλά «ένα βήμα πίσω», προσφέροντας καθοδήγηση και στήριξη χωρίς να υποκαθιστούν τη δική τους επιλογή.

Τέλος, υπενθυμίζει ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) είναι πανεπιστήμια και δεν πρέπει πλέον να αντιμετωπίζονται ως πρώην ΤΕΙ.

Κλείνοντας, εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, τονίζοντας ότι μια σωστή και ψύχραιμη συμπλήρωση του μηχανογραφικού, βασισμένη στις πραγματικές επιθυμίες και όχι σε στερεότυπα ή λανθασμένες αντιλήψεις, αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους.