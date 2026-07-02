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Πάνε Πάρο με εισιτήρια-αφίσες: Η παρέα που έγινε viral πριν καν μπει στο πλοίο

Η παρέα επέλεξε να επιβιβαστεί στο πλοίο έχοντας όλα τα απαραίτητα μαζί τους, αλλά σε λίγο πιο... μεγάλο μέγεθος.

πηγή: Glomex
πηγή: Glomex
Χριστόδουλος Σκούντας avatar
Χριστόδουλος Σκούντας

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Μια από τις πιο απολαυστικές στιγμές των καλοκαιρινών ρεπορτάζ είναι αναμφίβολα η αναχώρηση των μέχρι πρότινος μαθητών της Γ' Λυκείου για τα νησιά συνήθως των Κυκλάδων για τις πρώτες τους διακοπές, καθώς μας χαρίζουν στιγμές γέλιου.

Μια από αυτές τις στιγμές ήταν και το πρωί της Πέμπτης 2 Ιουλίου με τέσσερις νεαρούς που έκλεψαν την παράσταση, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινή Ζώνη» του Action 24 και στη δημοσιογράφο Αλεξάνδρα Μερακλίδη, λίγο πριν αναχωρήσουν για το τετραήμερο ταξίδι τους στην Πάρο.

Η παρέα επέλεξε να επιβιβαστεί στο πλοίο έχοντας όλα τα απαραίτητα μαζί τους, αλλά σε λίγο πιο... μεγάλο μέγεθος.

Μάλιστα, αποκάλυψαν πως το βασικό τους πλάνο είναι τέσσερις ημέρες ξεκούρασης, ύπνου, διασκέδασης, και κυρίως πίνοντας «ό,τι αλκοόλ έχει εισαχθεί στην Ελλάδα», όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, προκαλώντας γέλια.

Οι τέσσερις φίλοι αποκάλυψαν πως αρχικά είχαν την απορία αν τα εισιτήριά τους θα σκαναριστούν κανονικά, ωστόσο όλα κύλησαν χωρίς κανένα πρόβλημα.

Παράλληλα, εξήγησαν ότι μόλις ολοκλήρωσαν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, στις οποίες, όπως δήλωσαν, τα πήγαν εξαιρετικά, και πλέον θέλουν να απολαύσουν λίγες ημέρες ξεγνοιασιάς και διακοπών ως επιβράβευση της προσπάθειάς τους.

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