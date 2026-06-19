Πέφτουν οι τιμές στο πετρέλαιο - Ζάγκα στον FLASH: «Δεν γινόταν διαφορετικά, τελείωναν τα αποθέματα»

Όσο κι αν επικρατεί αβεβαιότητα σχετικά με τη συμφωνία που έχουν κάνει ΗΠΑ και Ιράν, το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ βοήθησε στο να «αναπνεύσουν» οι αγορές και να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου.

Ενδεικτικό της ευφορίας που επικρατεί αυτή τη στιγμή στις αγορές είναι πως έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται (μετά από καιρό η αλήθεια είναι) τιμές στις αντλίες ακόμα και κάτω από τα 1,90 ευρώ για την αμόλυβδη, χαμηλότερες από τα 1,55 ευρώ για το πετρέλαιο κίνησης και κάτω από τα 85 λεπτά για το υγραέριο.

Ο FLASH ήρθε σε επικοινωνία με την πρόεδρο βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα και ζητήσαμε να μας δώσει τη δική της εικόνα από την πορεία που έχουν πάρει οι τιμές στο πετρέλαιο αλλά και για την άποψή της για το πώς θα κυμανθούν οι τιμές στο προσεχές μέλλον.

Για την κ. Ζάγκα ήταν καθοριστικός παράγοντας το άνοιγμα των Στενών και εξέφρασε την αισιοδοξία της πως τα πράγματα θα καλυτερέψουν ακόμα περισσότερο. «Άνοιξαν τα Στενά του Ορμούζ και έχει πέσει αρκετά η τιμή του πετρελαίου. Σήμερα η τιμή στη βενζίνη είναι στα 1,90 ευρώ ενώ και το απλό πετρέλαιο έχει πέσει στα 1,57 ευρώ».

Η κ. Ζάγκα δεν παρέλειψε να επισημάνει πως οι συγκεκριμένες τιμές έχουν πάντα και το μπόνους της επιδότησης του κράτους: «Πάντα βέβαια πρέπει να θυμόμαστε πως είναι σε ισχύ η επιδότηση του κράτους άρα αν συνεχιστούν να βελτιώνονται τα πράγματα, κάποια στιγμή θα την αποσύρει η κυβέρνηση και θα έχουμε +15 λεπτά στις τιμές». Σημειώνεται εδώ πως την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρθούν οι αποφάσεις για περιορισμό ή κατάργηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και την διατήρηση ή την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

«Ήταν ανάγκη να δώσουν τα χέρια»

Όσον αφορά το πόσο θα κυμανθούν οι τιμές στο πετρέλαιο, η Μαρία Ζάγκα είναι αισιόδοξη. «Τα πράγματα θα συνεχίσουν να πηγαίνουν καλά γιατί τα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο άρχισαν να τελειώνουν και δεν γινόταν να μην υπάρξει μία συμφωνία. Ήταν ανάγκη να δώσουν τα χέρια αλλιώς το καλοκαίρι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για όλους».

Παράλληλα, η πρόεδρος βενζινοπωλών Αττικής δεν παρέλειψε να απευθύνει έκκληση στους καταστηματάρχες ενόψει καλοκαιριού να δείξουν σύνεση στο πώς θα διαμορφώσουν τις τιμές τους. «Έρχεται καλοκαίρι και όλοι θέλουν να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου έτσι ώστε να επικρατήσουν καλύτερες συνθήκες στον τουρισμό.

Είναι όμως πολύ σημαντικό να υπάρξει λογική από όλους και να ρίξουν τις τιμές καθώς δεν γίνεται να είναι σε τόσο μεγάλη ύψη οι τιμές σε δωμάτια και φαγητό και ο απλός κοσμάκης να μην μπορεί να πάει να κάνει 10 μπάνια μέσα στο καλοκαίρι. Να υπάρξει σύνεση και λογική από όλους για να μπορέσουν και να δουλέψουν τα μαγαζιά και ο απλός πολίτης να καταφέρει να κάνει ένα φυσιολογικό καλοκαίρι».

Για αυτό και όσο πιο γρήγορα αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές τόσο το καλύτερο για όλους, με την κ. Ζάγκα να υπενθυμίζει και όσα ανέφερε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες, ο οποίος σημείωσε πως «είναι χρέος της ελληνικής πολιτείας να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο diesel και τη βενζίνη στην αντλία, ωφελώντας με αυτόν τον τρόπο όλους τους Έλληνες καταναλωτές».

«Είναι χαρακτηριστικό αυτό που ανέφερε χθες ο πρωθυπουργός πως πρέπει η μείωση να περάσει άμεσα στις αντλίες, κάτι προφανώς που πήγαινε προς τα διυλιστήρια και όχι προς τους πρατηριούχους» σημείωσε η Μαρία Ζάγκα.