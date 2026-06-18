Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Στα 77 δολάρια το Brent

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, μετά από μία συνεδρίαση αυξημένης μεταβλητότητας που προηγήθηκε, στον απόηχο της επικείμενης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η αποκλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή φαίνεται να επηρεάζει άμεσα την ενεργειακή αγορά, με τις τιμές να υποχωρούν σε σχέση με τα πρόσφατα υψηλά.

Brent και WTI σε πτώση

Το Brent διαμορφώνεται στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI κινείται στα 74 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας πτωτική τάση.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται και με την εκτίμηση για σταδιακή ομαλοποίηση των θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Ήδη καταγράφεται αύξηση στις ροές πετρελαίου από τα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη που αποτυπώνεται και στις τιμές της αγοράς.

Η πιθανή επαναλειτουργία και ομαλοποίηση της διέλευσης ενισχύει τις εκτιμήσεις για μεγαλύτερη προσφορά στην αγορά ενέργειας.

Αναστροφή πορείας πετρελαιοφόρων

Σύμφωνα με το Bloomberg, δύο πετρελαιοφόρα που αρχικά κατευθύνονταν προς την Αφρική άλλαξαν πορεία στον Ινδικό Ωκεανό, επιστρέφοντας προς τη Μέση Ανατολή.

Οι πλοιοκτήτριες εταιρείες προχωρούν σε επανατοποθέτηση στόλου, ενόψει της πιθανής επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της προσωρινής συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ενδεικτική της ταχείας προσαρμογής της ναυτιλίας στις γεωπολιτικές αλλαγές και στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην αγορά πετρελαίου.