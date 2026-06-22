Fox News: Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ, Ιράν - Στο επίκεντρο Ορμούζ, Λίβανος και πυρηνικά

Σε εντατικό ρυθμό συνεχίζονται στην Ελβετία οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, καθώς οι δύο πλευρές επιχειρούν να κρατήσουν ζωντανό το εύθραυστο πλαίσιο συμφωνίας που επετεύχθη τις προηγούμενες ημέρες.

Αμερικανός διπλωμάτης δήλωσε στο Fox News ότι οι διαπραγματεύσεις εξελίσσονται «με σοβαρό και εντατικό ρυθμό» καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ουσιαστικές συζητήσεις για όλες τις πτυχές της υπό διαμόρφωση πυρηνικής συμφωνίας αλλά και η εφαρμογή της εκεχειρίας στον Λίβανο.

Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται επίσης η αποσαφήνιση των μηνυμάτων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοικτή για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς έφτασε στην Ελβετία νωρίς το πρωί της Κυριακής και από τότε η αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται σε διαρκείς επαφές με Ιρανούς αξιωματούχους στο ελβετικό θέρετρο Μπίργκενστοκ. Μαζί του βρίσκονται και κορυφαίοι απεσταλμένοι της Ουάσιγκτον, ενώ από ιρανικής πλευράς συμμετέχει υψηλόβαθμη αποστολή, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν να θεωρείται καθοριστική για τη συνέχιση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι επαφές κινούνται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ και την ανάγκη να υπάρξει σαφής δέσμευση ότι η κρίσιμη θαλάσσια οδός θα παραμείνει ανοικτή και ασφαλής για τη διεθνή εμπορική κίνηση. Ο δεύτερος σχετίζεται με τη διαχείριση της κατάστασης στον Λίβανο, όπου οι εντάσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ εξακολουθούν να σκιάζουν κάθε προσπάθεια σταθερής αποκλιμάκωσης. Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τα βασικά στοιχεία της υπό διαμόρφωση πυρηνικής συμφωνίας.

«Οδικός χάρτης» για τελική συμφωνία

Το Reuters μεταδίδει ότι οι συνομιλίες ολοκλήρωσαν ήδη έναν πρώτο υψηλού επιπέδου κύκλο, με τους μεσολαβητές να μιλούν για «οδικό χάρτη» προς μια τελική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες. Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να συνεχιστούν οι τεχνικές συνομιλίες καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ενώ έχει επίσης διαμορφωθεί μηχανισμός για τη μείωση της έντασης στον Λίβανο και γραμμή επικοινωνίας με στόχο την ασφαλέστερη διέλευση εμπορικών πλοίων από το Ορμούζ.

Παρά τη συνέχιση των επαφών, το κλίμα παραμένει εύθραυστο. Τις προηγούμενες ώρες οι διαπραγματεύσεις δοκιμάστηκαν από δημόσιες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για το Ορμούζ, γεγονός που προκάλεσε ένταση και προσωρινή αποχώρηση της ιρανικής αντιπροσωπείας, πριν οι μεσολαβητές επαναφέρουν τη διαδικασία σε τροχιά. Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να δίνει έμφαση στη διατήρηση ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι το άνοιγμα του Ορμούζ συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό της εκεχειρίας στον Λίβανο και με τη χαλάρωση περιορισμών στις πετρελαϊκές της εξαγωγές.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η ελβετική πλευρά έχει επιβεβαιώσει ότι οι συνομιλίες φιλοξενούνται υπό καθεστώς αυξημένης ασφάλειας, με ειδική ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την περιοχή του Μπίργκενστοκ, γεγονός που προκάλεσε ακόμη και προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου της Ζυρίχης. Η εξέλιξη αυτή δείχνει και το βάρος που αποδίδεται διεθνώς στη συγκεκριμένη διαπραγμάτευση, η οποία μπορεί να κρίνει όχι μόνο την πορεία της εκεχειρίας αλλά και τη σταθερότητα στην ενέργεια και στις αγορές.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα είναι αν οι σημερινές επαφές αποδώσουν ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο για τη συνέχιση των τεχνικών συνομιλιών και για την εφαρμογή των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στο πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης. Μέχρι τότε, η διπλωματική διαδικασία παραμένει ανοιχτή, αλλά εξακολουθεί να ισορροπεί σε λεπτή γραμμή.