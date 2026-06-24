Ο Βανς με τα δικά του λόγια: «Πώς έγινα Καθολικός και Τραμπικός»

Στην γιαγιά του Τζέι Ντι Βανς - που τον μεγάλωσε λόγω της απουσίας της ναρκομανούς μητέρας του- «άρεσε να χρησιμοποιεί βρισιές όταν μιλούσε και είχε στην κατοχή της, μέχρι τον θάνατό της, 19 όπλα, όλα γεμάτα. Πίστευε σε έναν Θεό που ήταν στοργικός και επιεικής αλλά και σκληρός, απαιτητικός και ίσως και οπλισμένος». Αυτό είναι ένα απόσπασμα από την αφήγηση του Αμερικανού αντιπροέδρου στο νέο του βιβλίο με τον τίτλο Communion (Σ.σ Θεία Κοινωνία), στο οποίο κάνει μια αναδρομή στον δρόμο που τον οδήγησε να ασπαστεί τον Καθολικισμό ενώ παράλληλα εξηγεί γιατί η χριστιανική του πίστη είναι σήμερα ο βασικός πυλώνας της πολιτικής του καριέρας.

«Όταν ήμουν φανατικός άθεος»

Ο Βανς μεγάλωσε σε μια πόλη φτωχών οικογενειών εργατών, σε ένα περιβάλλον βαθιά διαποτισμένο από τα ήθη των Ευαγγελιστών. Η οικογένειά του, ωστόσο, δεν πήγαινε συχνά στην εκκλησία. Διηγείται πως την ημέρα της κηδείας της γιαγιάς του και, ενώ επέστρεφε από έναν ορεινό δρόμο στα Απαλλάχια ΄Ορη, το αυτοκίνητό του ντελαπάρισε στη βροχή και, μυστηριωδώς, σταμάτησε στην άκρη ενός γκρεμού. «Ακόμη και πολλά χρόνια μετά από αυτό το συμβάν, όταν ήμουν ένας φανατικός άθεος, αυτή η εμπειρία παρέμενε παρούσα, σαν ένα ενοχλητικό βάρος, στο πίσω μέρος του μυαλού μου», γράφει. «΄Ηταν σα να υπήρχε για να με ενοχλεί, για να αμφισβητήσει την εμπιστοσύνη που είχα στους νόμους του σύμπαντος και την ιδέα που είχα πως διατηρούσα-εγώ, μόνος μου-τον έλεγχο της ζωής μου».

Στο βιβλίο, ο Αντιπρόεδρος αναπολεί τα αναγνώσματα, τις συναντήσεις και την επίσκεψη σε έναν Καθεδρικό ναό στη Γαλλία που τον οδήγησαν να ζητήσει ο ίδιος να βαπτιστεί Καθολικός το 2019 σε ηλικία 35 ετών στο Σινσινάτι του Οχάιο. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην επιρροή που άσκησε επάνω του ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής της Silicon Valley Πίτερ Τιλ-που μιλά συχνά δημόσια σε διαλέξεις για την θρησκεία-ο οποίος τον χρηματοδότησε στην αρχή της πολιτικής του καριέρας.

Ο ασπασμός στον Τραμπισμό

Ο Βανς επιλέγει να μην αναφερθεί λεπτομερώς στην θητεία του ως Αντιπρόεδρος. Δεν θα μπορούσε, όμως, να μην εξηγήσει τον λόγο που τον ώθησε να κάνει στροφή 180 μοιρών μετά τις σκληρές επικρίσεις εναντίον του Τραμπ το 2016, όταν ο δισεκατομμυριούχος από τη Νέα Υόρκη διεκδικούσε το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Ο Βανς είχε εκδώσει το πρώτο του αυτοβιογραφικό βιβλίο «The Hillbilly Elegy: A Memoir of a family and culture in crisis» (Σς «Το τραγούδι του Χίλμπιλι: Αναμνήσεις μιας οικογένειας και μιας κοινωνίας σε κρίση») στο οποίο αναπολούσε την παιδική του ηλικία στην φτωχή και αποβιομηχανοποιημένη περιοχής της «Ζώνης της Σκουριάς» στις ΝΑ ΗΠΑ. Κατά την προώθηση εκείνου του βιβλίου που τον έκανε ευρύτερα γνωστό στην Αμερική είχε κάνει ιδιαίτερα καυστικά σχόλια για τον Τραμπ, κατηγορώντας τον πως είναι «το ναρκωτικό των μαζών».

«Ανταμείφθηκα που έλεγα κακά πράγματα για τον Τραμπ», λέει στο νέο του βιβλίο, ισχυριζόμενος πως τα λόγια του λειτούργησαν ως «κοινωνική ανοσία». Όπως και πολλοί άλλοι, ο Τζέι Ντι Βανς μεταπήδησε στο στρατόπεδο του Τραμπ κυρίως για να εξασφαλίσει την στήριξή του προκειμένου να εκλεγεί Γερουσιαστής. Την ώρα που οι επικριτές του εξακολουθούν να τον κατηγορούν ως οπορτουνιστή, ο Βανς επιχειρεί να πείσει μέσω του βιβλίου του πόσο συνεπή αισθάνεται την απόφασή του να ασπαστεί συγχρόνως και το πολιτικό αφήγημα του Τραμπ και τον Καθολικισμό.

Ο πιθανότερος υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές του 2028 θέτει σήμερα την θρησκεία στο κέντρο των πολιτικών του σχεδίων ενώ κατηγορεί τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς πως είναι «ένοχοι γιατί απέρριψαν την χριστιανική κληρονομιά του πολιτισμού μας». «Εγκαταλείψαμε τον Χριστιανισμό και αυτό συνέπεσε με την προφανή μείωση στην συλλογική μας θέληση να ζήσουμε», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Βιογραφία προεκλογικής καμπάνιας»

Για «βιογραφία προεκλογικής καμπάνιας» κάνουν λόγο οι αναλυτές αναφερόμενοι στο νέο βιβλίο του Αντιπροέδρου. Ο Τζον Μαρκ Χάνσεν, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου εκτιμά πως πρόκειται για τον τρόπο του Βανς να αποτελέσει μέρος της πολιτικής κληρονομιάς του Τραμπ και ταυτόχρονης τήρησης αποστάσεων από το πρόσωπό του. «Είναι δύσκολο για τους αντιπροέδρους να κρατήσουν αποστάσεις από τον Πρόεδρο, ειδικά όταν αυτός δεν είναι δημοφιλής. Ο Βανς μιλώντας ανοικτά για την πίστη του, την ώρα που έχουμε έναν από τους λιγότερο θρήσκους Προέδρους στον Λευκό Οίκο, κάνει την διαφορά και μιλά απευθείας στο εκλογικό σώμα».