Τελεσίγραφο του Ιράν για το Ορμούζ: «Καμία διέλευση χωρίς την άδειά μας»

Το μέλλον του Στενού του Ορμούζ, μια στρατηγική σημασίας θαλάσσιων οδών για το εμπόριο την οποία ο Ιράν έχει αποκλείσει μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα ακανθώδες ζήτημα στις συνομιλίες Ουάσινγκτον- Τεχεράνης.

Ο Ιράν εξετάζει τις ενδεχόμενες επιβολές «τελών» για τη διέλευση από το Στενό, κάτι που δεν ίσχυε πριν από τον πόλεμο, ενώ οι ΗΠΑ είναι αντίθετες σε αυτό, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για «διεθνή θάλασσα οδό», αν και τα ύδατα του στενού συνορεύουν με τις ιρανικές ακτές. και αυτές του Ομάν.

«Η μόνη εξουσιοδοτημένη διαδρομή για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ είναι αυτή που έχει ανακοινωθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης. Οποιαδήποτε διέλευση χωρίς την άδεια του Ιράν θεωρείται «απαράδεκτη και επικίνδυνη» και ότι «τα κατάλληλα μέτρα», τόνισαν σε ανακοίνωσή τους, στην οποία καταγγέλλουν «την ανακοίνωση από κάποιες αρχές μια νέας διαδρομής θάλασσας».

Γιατί είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ

Το Ορμούζ είναι μια στενή πλωτή οδός, μήκους περίπου 30 χιλιομέτρων, που χωρίζει το Ιράν και το Ομάν. Οι μόνες διελεύσεις που επιτρέπονται από τον Ιράν είναι μέσω ενός διαδρόμου που εκτείνεται κατά μήκος των ακτών του.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο υπέγραψαν Τεχεράνη και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από το Στενό του Ορμούζ χωρίς τέλη «μόνο για 60 ημέρες». Το κείμενο προσθέτει ότι «η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα λάβει μέτρα, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων».

Την Τρίτη το Ιράν και τον Ομάν ανακοίνωσαν ότι θα εξετάσει το «ποσό» που θα μπορούσε να επιβληθεί για τις υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση του Στενού.

Από την πλευρά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που πραγματοποιεί περιοδεία στην περιοχή του Κόλπου, τόνισε την Τρίτη ότι ο Ουάσινγκτον δεν θα δει την επιβολή διοδίων ή τελών στο Στενό του Ορμούζ.





Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ