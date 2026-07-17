Τηλεφωνική επικοινωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον εμίρη του Κατάρ

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προ ολίγου με τον εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Tamim bin Hamad Al Thani, με αφορμή τον θάνατο του πατέρα του σεΐχη, αλλά και τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον λαό του Κατάρ και στον εμίρη του Κατάρ για την εκδημία του πατέρα του, Σεΐχη Χαμάντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι, πρώην εμίρη της χώρας, ενώ συζήτησαν και για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή.