Μητσοτάκης: «Η έκθεση της ΕΕ για το κράτος δικαίου, απαντά στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης»

Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνει επιβεβαιώνουν τη βελτίωση της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως η φετινή έκθεση καταγράφει «σταθερή πρόοδο» της χώρας στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ υποστήριξε ότι αποτελεί απάντηση στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.

Η αναφορά στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει βελτίωση σε σχέση με το 2020, καθώς, όπως ανέφερε, η έκθεση καταγράφει πρόοδο σε τέσσερις συστάσεις έναντι των επτά που είχαν διατυπωθεί πριν από πέντε χρόνια.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η χώρα συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των 13 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα συνολικά 27, που καταγράφουν θετική πορεία σε όλα τα κεφάλαια της έκθεσης.

«Η καλύτερη απάντηση στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης»

Στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι τα επίσημα στοιχεία «αποτυπώνουν τη θετική τροχιά της χώρας μας» και αποτελούν, όπως είπε, «την καλύτερη απάντηση στις έωλες κατηγορίες της αντιπολιτευτικής προπαγάνδας».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως τα στοιχεία αυτά αποτελούν «την πιο εμφατική διάψευση όλων όσοι επιμένουν να αμαυρώνουν την εικόνα της πατρίδας μας με ψεύτικα συνθήματα».

Η ατζέντα για το 2030 και οι αλλαγές στους θεσμούς

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ωστόσο ότι η προσπάθεια για την ενίσχυση του κράτους δικαίου συνεχίζεται.

Όπως ανέφερε, η «Ατζέντα για την Ελλάδα του 2030» περιλαμβάνει τη θεσμική ανάταξη του κράτους, με κομβικό σημείο τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι κυβερνητικές προτάσεις στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, στον εκσυγχρονισμό του Δημοσίου και στην πολύπλευρη προστασία των πολιτών.