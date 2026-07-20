Μητσοτάκης από το ΟΑΚΑ: «Στόχος να το μετατρέψουμε σε έναν χώρο αθλητισμού, αναψυχής και πρασίνου»

Την πρόοδο των εκτεταμένων εργασιών αναβάθμισης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) επιθεώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, μιλώντας στην ΕΡΤ, παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για τη συνολική αναβάθμιση του αθλητικού συγκροτήματος.

Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη ξεπερνούν τα 160 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι το ΟΑΚΑ να μετατραπεί όχι μόνο σε έναν σύγχρονο αθλητικό χώρο, αλλά και σε έναν μεγάλο πνεύμονα πρασίνου και αναψυχής για την Αττική.

«Έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που ξεπερνά τα 160 εκατ. ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως, για παράδειγμα, η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας ανέφερε πως «στόχος μας δεν είναι απλώς να αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αλλά να τον μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Να αποκτήσουν τα Βόρεια Προάστια έναν ακόμη χώρο πρασίνου».

«Το μεγαλύτερο πρόγραμμα αναβάθμισης αθλητικών υποδομών»

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αθλητικών εγκαταστάσεων των τελευταίων δεκαετιών, επισημαίνοντας πως έργα ανακαίνισης υλοποιούνται σε στάδια σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις που δημιουργούνται στο Ελληνικό, καθώς και στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο, όπως είπε, δεν αφορά μόνο την αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, αλλά και τη βελτίωση των μικρών αθλητικών χώρων που βρίσκονται στα σχολικά συγκροτήματα, ώστε να αποκτήσουν τα παιδιά ασφαλέστερες και πιο σύγχρονες υποδομές άθλησης.

Εύσημα στην Ισπανία για το Μουντιάλ

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο η Ελλάδα να διεκδικήσει στο μέλλον τη φιλοξενία μιας μεγάλης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, όπως το Μουντιάλ ή το Euro, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος, σημειώνοντας πως «θα έρθει και η ώρα γι' αυτό».

Παράλληλα, συνεχάρη την ΕΡΤ για την κάλυψη της διοργάνωσης και χαρακτήρισε δίκαιη την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανία. ««Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και απέδειξε ότι δεν αρκούν μόνο οι σταρ. Χρειάζονται ομαδική δουλειά, σωστή προετοιμασία και συντονισμός. Αυτό είναι ένα μάθημα που ισχύει και στην πολιτική», ανέφερε.

Τι είπε για Ταμείο Ανάκαμψης και ΔΕΘ

Αναφερόμενος στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει πλήρως τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους, επισημαίνοντας ότι μέσω του προγράμματος χρηματοδοτούνται σημαντικά έργα υποδομής, όπως η ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65, που αναμένεται να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία.

Τόνισε, ακόμη, ότι και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου θα συνεχίσουν να υπάρχουν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που θα στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

Κλείνοντας, και ενόψει των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι όσο η οικονομία υπερκαλύπτει τους δημοσιονομικούς στόχους, τόσο θα δημιουργείται μεγαλύτερο περιθώριο για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας.

«Όσο η οικονομία επιτυγχάνει τους στόχους της, τόσο θα δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά.