Το απόγευμα της Δευτέρας θα συνεδριάσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Δηλωτική της εντατικοποίησης της προεκλογικής προετοιμασίας της Νέας Δημοκρατίας μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού είναι η απόφαση του Μεγάρου Μαξίμου να συγκαλέσει το απόγευμα της Δευτέρας την Κοινοβουλευτική Ομάδα εν όψει και της συζήτησης στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, που έχει προγραμματιστεί την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή στις 23 και στις 24 Ιουλίου.

Μάλιστα και σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH τα προηγούμενα 24ώρα υπήρξαν δεύτερες σκέψεις ως προς τη συνεδρίαση της ερχόμενης Δευτέρας. Συγκεκριμένα, αρχικώς η συνεδρίαση είχε προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί, εξέλιξη για την οποία εξέφρασαν τον προβληματισμό τους αρκετοί βουλευτές, καθώς ανήμερα του Προφήτη Ηλία ήθελαν να επισκεφθούν τις εκλογικές τους περιφέρειες. Τελικώς αποφασίστηκε να συγκληθεί η «γαλάζια» ΚΟ το απόγευμα, στις 16:00, προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος και για τις υποχρεώσεις των βουλευτών.

Σε κάθε περίπτωση και πέραν της αναμενόμενης συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, είναι δεδομένο πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει να επικαιροποιήσει τις…οδηγίες προς ναυτιλλομένους για τους βουλευτές του, που θα εκδράμουν μαζικά το αμέσως προσεχές διάστημα και εν όψει του Δεκαπενταύγουστου προς τις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Σε μία περίοδο, όπου η Νέα Δημοκρατία απειλείται από υφιστάμενους, αλλά και κυοφορούμενους πολιτικούς σχηματισμούς, ο πρωθυπουργός θέλει να διασφαλίσει πως άπαντες θα ανεβάσουν ρυθμούς ώστε να αποκρούσουν τις προσπάθειες πλαγιοκόπησης του κυβερνώντος κόμματος.