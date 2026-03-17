«Προλαμβάνω»: Πάνω από 65.000 γυναίκες με ευρήματα - 1 εκατομμύριο δωρεάν μαστογραφίες

Tο εθνικό πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» αποδεικνύει στην πράξη ότι η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περισσότερες από 65.000 γυναίκες έχουν ήδη εντοπιστεί με ευρήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού , έχοντας πλέον τη δυνατότητα για άμεση ιατρική παρέμβαση και φροντίδα.



Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφιακές μαστογραφίες, αριθμός που αντικατοπτρίζει τη μαζική ανταπόκριση των πολιτών στο πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης που εφαρμόζεται στη χώρα μας.

Ειρήνη Αγαπηδάκη: «Η έγκαιρη διάγνωση μειώνει τους πρόωρους θανάτους»



Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη έδωσε το στίγμα της κυβερνητικής στρατηγικής, τονίζοντας: «Η ενίσχυση των προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και στη μείωση των πρόωρων θανάτων».

Ποιες γυναίκες αφορά και τι περιλαμβάνει



Το πρόγραμμα για τον καρκίνο του μαστού απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών που διαθέτουν Α.Μ.Κ.Α. (ασφαλισμένες και ανασφάλιστες). Η διαδικασία είναι απλοποιημένη μέσω της τεχνολογίας, καθώς οι δικαιούχοι λαμβάνουν ψηφιακή ειδοποίηση για τον προγραμματισμό των εξετάσεων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι δωρεάν παροχές περιλαμβάνουν:

Ψηφιακή μαστογραφία: Η βασική εξέταση για την ανίχνευση αλλοιώσεων.

Υπερηχογράφημα μαστού: Σε περιπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση.

Κλινική εξέταση: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από εξειδικευμένο ιατρό.

Ένα δίκτυο προστασίας σε όλη την Ελλάδα



Η υλοποίηση γίνεται μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου δημόσιων και ιδιωτικών δομών υγείας (διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία), εκμηδενίζοντας τα γεωγραφικά και οικονομικά εμπόδια για τις γυναίκες σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» δεν περιορίζεται μόνο στον μαστό. Αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής που περιλαμβάνει δωρεάν ελέγχους για:

Τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Τη νεφρική δυσλειτουργία και την παχυσαρκία.

Τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν ότι η πρόληψη δεν είναι πλέον μια ατομική ευθύνη, αλλά μια οργανωμένη κρατική μέριμνα που θωρακίζει τη δημόσια υγεία.