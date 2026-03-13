Η πριγκίπισσα Κέιτ μίλησε για τον καρκίνο - «Έκοψα αυτό το προϊόν πολύ συνειδητά»

Σε μια απροσδόκητη αποκάλυψη για την πορεία της υγείας της προχώρησε η πριγκίπισσα Κέιτ την Πέμπτη 12 Μαρτίου αλλά και τη σημαντική αλλαγή που έκανε μετά τη διάγνωσή τη με καρκίνο.

Η 44χρονη πριγκίπισσα της Ουαλίας μοιράστηκε την πληροφορία κατά την επίσκεψή της στην εταιρεία ζυθοποιίας Southwark Brewing Company στο Λονδίνο στις 12 Μαρτίου, μία από τις πολλές στάσεις που έκανε με τον σύζυγό της σε ιστορική υπαίθρια αγορά.

Ενώ σέρβιρε μπύρες στην επιχείρηση, η πριγκίπισσα Κέιτ είπε: «Από τη διάγνωσή μου και μετά, δεν έχω πιει πολύ αλκοόλ. Είναι κάτι για το οποίο πρέπει να είμαι πολύ πιο συνειδητοποιημένη τώρα».

Next stop the Bermondsey Beer Mile where the royal couple helped pour pints and Kate revealed ‘since my diagnosis I haven’t had much alcohol. It’s something I have to be a lot more conscious of now’. But turned to Wills and said ‘but you like cider…’ https://t.co/sIp4Wx8vcd pic.twitter.com/FXXrD9aBj0 — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) March 12, 2026

Ο βασιλικός συντάκτης της Sun Ματ Γουίλκινσον ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ότι η Κέιτ έστρεψε στη συνέχεια την προσοχή της στον Ουίλιαμ και είπε: «Αλλά μας αρέσει ο μηλίτης».

Υπενθυμίζεται ότι, η λαοφιλής πριγκίπισσα αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με μια μορφή καρκίνου πριν από δυο χρόνια και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η οποία ακολούθησε μια σειρά από προληπτικές θεραπείες. Τον Μάρτιο του 2024, η Κέιτ δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα ανακοινώνοντας ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για καρκίνο, ο οποίος είχε εντοπιστεί μετά από χειρουργική επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Η επιστροφή της στις δημόσιες εμφανίσεις έγινε 6 μήνες μετά τη διάγνωση και έκτοτε έχει αποκαλύψει ότι έχει αλλάξει πολλά τόσο στη διατροφή της όσο και στον τρόπο που αντιλαμβάνεται πλέον τα πράγματα.