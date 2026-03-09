Η αντίδραση της Κέιτ όταν βλέπει θρυλικό φωτογράφο μπροστά της - «Έλιωσαν» τα social

Άλλη μια εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε στο πλευρό του συζύγου της η πριγκίπισσα Κέιτ η οποία τη Δευτέρα 9 Μαρτίου έδωσε το παρών στην τελετή για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ στο Λονδίνο.

Φυσικά, η μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας μαγνήτισε τα βλέμματα των παρευρισκόμενων καθώς επέλεξε να φορέσει ένα σύνολο σε χρώμα μπλε ραφ. Ωστόσο, αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι ένα στιγμιότυπο που έγινε viral με την ίδια να εντοπίζει με τα μάτια τον βασιλικό φωτογράφο ενώ περιεργαζόταν τον χώρο γύρω της. Αμέσως μόλις βλέπει ότι έχει στραμμένο τον φακό προς το μέρος της, του χαμογελά και ψιθυρίζει τη λέξη «γεια σου».

Φυσικά το βίντεο έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους θαυμαστές της πριγκίπισσας να σχολιάζουν πόσο ευγενική αλλά και προσγειωμένη φαίνεται.

The Princess of Wales spotting royal photographer, Arthur Edwards, taking photos of her inside Westminster Abbey today! 📷



Μια γλυκιά στιγμή με έναν θρυλικό φωτογράφο

Όπως αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης «η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εντοπίζει τον βασιλικό φωτογράφο Άρθουρ Έντουαρντς να τη φωτογραφίζει μέσα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ σήμερα! Είναι τόσο χαριτωμένη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Έντουαρντς είναι βασιλικός φωτογράφος για την εφημερίδα The Sun από το 1977, γεγονός που σημαίνει ότι γνωρίζει πολύ καλά τη βρετανική βασιλική οικογένεια.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο Instagram, έχει «φωτογραφίσει επτά βασιλικούς γάμους, τέσσερις κηδείες και επτά βασιλικές γεννήσεις». Ουσιαστικά, θεωρείται ένας από τους πιο σεβαστούς βασιλικούς φωτογράφους που εργάζονται σήμερα, γι’ αυτό και δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η πριγκίπισσα Κέιτ τον γνωρίζει τόσο καλά.