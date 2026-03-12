«Ουίλιαμ έλα, σου έφτιαξα καφέ»: Εμφάνιση έκπληξη της Κέιτ σε αγορά όπου σέρβιρε περαστικούς

Ο Πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Ουίλιαμ και Κέιτ έκαναν αιφνιδιαστική επίσκεψη στην εμβληματική Borough Market στο Λονδίνο, περιηγούμενοι στους πάγκους της ιστορικής αγοράς τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της απρόσμενης επίσκεψης, το πριγκιπικό ζεύγος περιηγήθηκε σε πάγκους με τυριά ενώ μπήκε πίσω από την μπάρα και έφτιαξε καφέ. Μάλιστα αμφότεροι σέρβιραν ανυποψίαστους περαστικούς οι οποίοι τους κοιτούσαν έκθαμβοι.

Σε ένα βίντεο που κάνει τον γύρω του διαδικτύου, η μέλλουσα βασίλισσα της Αγγλίας έμαθε να φτιάχνει καπουτσίνο το οποίο σέρβιρε στον σύζυγό της λέγοντάς του «Ουίλιαμ, έλα σου έφτιαξα καφέ» με τον κόσμο, όπως είναι φυσικό, να ξεσπάει σε γέλια.

“William, I made you coffee” ☕️



Catherine is so adorable! 🥰 pic.twitter.com/s4QZowH5tT — Anna (@tokkianami) March 12, 2026

Δεκάδες άνθρωποι, τουρίστες αλλά και ντόπιοι τούς περικύκλωσαν, σταματώντας για να τους χαιρετήσουν και να ζητήσουν selfies.

Η πριγκίπισσα φορούσε σκούρο παντελόνι σε ίσια γραμμή, μπλε μπλούζα και καρό σακάκι, ενώ τα μακριά καστανά μαλλιά της ήταν λυτά. Πλήθος κόσμου συγκεντρωνόταν γύρω της καθώς το βασιλικό ζεύγος περπατούσε στην αγορά.

Στη Borough Market, το ζευγάρι επισκέφθηκε αρχικά την Trethowan Brothers, μια βραβευμένη οικογενειακή επιχείρηση τυροκόμων που παράγει παραδοσιακά τυριά σε μικρές παρτίδες όπου διατηρεί πάγκο από το 1998.

Τόσο ο πρίγκιπας όσο και η πριγκίπισσα προσπάθησαν να κόψουν το τσένταρ Pitchfork με ειδικό σύρμα κοπής, ενώ η Κέιτ αναρωτήθηκε ποιο τυρί είναι το πιο δημοφιλές.

Ο κ. Τρέθουαν δήλωσε στα βρετανικά μέσα, όταν ρωτήθηκε, ότι το πριγκιπικό ζεύγος είναι «μεγάλοι λάτρεις του τυριού», προσθέτοντας πως τους είπε χαριτολογώντας: «Να το μεσημεριανό που φροντίσαμε για εσάς!», όταν τους έδωσε τυρί και τσάτνεϊ για να πάρουν μαζί τους.