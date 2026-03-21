Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Πριγκίπισσα Κέιτ: Αυτό είναι το επικίνδυνο δομικό υλικό που αφαίρεσαν από το Παλάτι

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας παντρεύτηκαν στις 29 Απριλίου 2011 και δύο χρόνια μετά τον βασιλικό τους γάμο μετακόμισαν στο Διαμέρισμα 1Α στο Παλάτι του Κένσινγκτον.

Πριν όμως εγκατασταθούν εκεί για να ξεκινήσουν την οικογένειά τους, χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη και εκτεταμένη ανακαίνιση στον χώρο ώστε να γίνει πιο λειτουργικός και να απομακρυνθούν όλα τα επικίνδυνα δομικά υλικά!

1 εκ. λίρες πήγε η ανακαίνιση

Ο Πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Πριγκίπισσα Κέιτ διαμένουν μεν στο Forest Lodge στο Ουίνδσορ, με τα τρία παιδιά τους, τον Πρίγκιπα Γεώργιο, την Πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον Πρίγκιπα Λούις από τον Νοέμβριο του 2025, αλλά εξακολουθούν να διατηρούν τη βάση τους στο Λονδίνο, το Διαμέρισμα 1Α στο Παλάτι του Κένσινγκτον, για να το χρησιμοποιούν όταν βρίσκονται στην πόλη. Πριν το βασιλικό ζευγάρι μετακομίσει για πρώτη φορά στην κατοικία των 20 δωματίων το 2013, απαιτούσε όμως να γίνουν συγκεκριμένες εργασίες μεταξύ των οποίων και η απομάκρυνση ενός επικίνδυνου υλικού. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προσλήφθηκαν ειδικοί για να καθαρίσουν τον αμίαντο από το σπίτι, μια δυνητικά επικίνδυνη ουσία.

Η τελευταία φορά που κατοικήθηκε ο συγκεκριμένος χώρος ήταν από την Πριγκίπισσα Μαργαρίτα και δεν είχε ανακαινιστεί από τις αρχές της δεκαετίας του ’60. Τελικά οι ανακαινίσεις στο εσωτερικό του ακινήτου ανήλθαν στο κόστος των 600.000 λιρών, ενώ η επισκευή της στέγης κόστισε 400.000 λίρες! Δαπανήθηκε λοιπόν το ποσό του 1 εκατομμυρίου λιρών για την προετοιμασία του χώρου πριν από την άφιξη του Ουίλιαμ και της Κέιτ.

Διαμέρισμα μεν, χλιδάτο δε

Μην σας ξεγελάει ο όρος «διαμέρισμα», καθώς το Διαμέρισμα 1Α είναι εντυπωσιακό σε μέγεθος! Σύμφωνα με αναφορές καταλαμβάνει στην πραγματικότητα μισή πτέρυγα μέσα στο παλάτι! Αποτελείται από 20 διαφορετικά δωμάτια, συμπεριλαμβανομένων πέντε δωματίων υποδοχής, τριών κύριων υπνοδωματίων, έχει πολλές γκαρνταρόμπες, παιδικό σταθμό, γυμναστήριο και ξεχωριστούς χώρους για το προσωπικό. Ο χώρος είναι τόσο χλιδάτος όσο φανταζόμαστε και φιλοξενεί περίτεχνα έπιπλα και vintage αξεσουάρ.