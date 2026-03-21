Τζέιν Σέιμουρ: «Η νύχτα που… παντρεύτηκα τον Φρέντι Μέρκιουρι»

Το νυφικό… τρόμος, τα μαλλιά… πονοκέφαλος, το μπουκέτο… φονικό όπλο! Αν ξεκινάς έτσι έναν γάμο, πόσο καλά μπορεί να πάει; Κι όμως, στην περίπτωση της Τζέιν Σέιμουρ και του Φρέντι Μέρκιουρι, όλα πήγαν περίφημα!

Όλα συνέβησαν το 1985 στο Royal Albert Hall του Λονδίνου κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Fashion Aid. Η 75χρονη ηθοποιός έκανε ένα βίντεο στο TikTok και τα θυμήθηκε όλα, λεπτό προς λεπτό!

«Αποφάσισαν ότι έπρεπε να είμαι η νύφη του Φρέντι Μέρκιουρι! Είμαι λοιπόν στα παρασκήνια. Εμφανίζομαι έτσι ήσυχη, αθώα, Αγγλίδα ηθοποιός... Μου έφτιαξαν τα μαλλιά μου πολύ μεγάλα, μου φόρεσαν αυτό το εξαιρετικό φόρεμα που μετά βίας μπορούσα να περπατήσω, έβαλαν κι ένα στεφάνι από λουλούδια γύρω από το κεφάλι μου, το οποίο μέχρι σήμερα θυμάμαι εξαιτίας της ημικρανίας που μου προκάλεσε και μια τεράστια ανθοδέσμη που με το ζόρι μπορούσα να κουβαλήσω.

Κάποια στιγμή που ήμουν στα καμαρίνια θυμάμαι δίπλα μου να βρίσκονται ο Ντέιβιντ Μπόουι, ο Μπόι Τζορτζ και ο Φρέντι Μέρκιουρι. Προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται πίσω από μένα, δυσκολάκι βέβαια, λαμβάνοντας υπόψη την ποσότητα των μαλλιών και της λάμψης που είχα πάνω μου! Ήμουν όσο πιο νύφη μπορεί να γίνει μία γυναίκα! Και θυμάμαι να σκεφτόμουν πόσο μοναδική ήταν αυτή η στιγμή».

«Με φιλάει μπροστά σε όλους»

«Έπειτα ανεβαίνουμε στη σκηνή… Εκείνος απλώς χοροπηδάει και είναι ο γνωστός Φρέντι Μέρκιουρι κι εγώ, που υποτίθεται ότι είμαι η νύφη του, τρέχω από πίσω σαν την τρελή και όσο πιο γρήγορα μπορώ με αυτό το τεράστιο φόρεμα, με αυτά τα μαλλιά να με σκοτώνουν και τα λουλούδια που με το ζόρι κουβαλάω, αλλά με ένα παγωμένο χαμόγελο στο πρόσωπό μου!

Και ο Φρέντι ξαφνικά μετατρέπεται σε γαμπρός και με φιλάει! Με φιλάει μπροστά σε όλους και μετά αρπάζει τα λουλούδια μου, κοιτάζει το κοινό και τα πετάει. Αυτό το πράγμα -αν χτυπούσε κάποιον- θα μπορούσε να τον είχε τραυματίσει πολύ σοβαρά.

Πάντως το να είμαι σύζυγος του Φρέντι Μέρκιουρι ήταν μια απολύτως υπέροχη στιγμή και νομίζω και μια από τις καλύτερες αναμνήσεις της ζωής μου».

Off stage, η Σέιμουρ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές (Μάικλ Ατένμπορο, Τζέφρι Πλάνερ, Ντέιβιντ Φλιν, Τζέιμς Κιτς), όμως τον συγκεκριμένο «γάμο» με τον Φρέντι Μέρκιουρι δεν θα τον ξεχάσει ποτέ στη ζωή της!