Κριστίνα Άπλγκεϊτ: «Ήμουν πάντα με προβληματικούς άντρες που ήθελα να φτιάξω»

«Επιτέλους είμαι ελεύθερη να αποκαλύψω τον αληθινό μου εαυτό»! Με αυτά τα λόγια, η Κριστίνα Άπλγκεϊτ, η σταρ της κωμικής σειράς «Παντρεμένοι με παιδιά» μοιράζεται μαζί μας την ωμή και ειλικρινή αλήθεια για τη ζωή της! «Δεν έχω πια υπομονή για βλακείες», λέει σε συνέντευξή της στο αμερικανικό περιοδικό People και αποκαλύπτει τι θα περιλαμβάνει το νέο της βιβλίο με τίτλο «You With the Sad Eyes».

Η νέα καθημερινότητα

Η 54χρονη ηθοποιός που εδώ και 5 χρόνια παλεύει με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, έχει κάνει το υπνοδωμάτιό της κάτι σαν καταφύγιο και περνάει πλέον ένα μεγάλο μέρος της ημέρας στο κρεβάτι της επειδή είναι πολύ επώδυνο να κινείται…

Η ρουτίνα της με τη 15χρονη κόρη της, Σέιντι, την οποία απέκτησε με τον 56χρονο μουσικό Μάρτιν ΛεΝομπλ, είναι αρκετά δύσκολη λόγω της ανάγκης για μεταφορά της μικρής στο σχολείο και έπειτα στις διάφορες δραστηριότητες. «Θέλω να την πηγαίνω εγώ, είναι το αγαπημένο μου πράγμα. Είναι ο μόνος χρόνος που έχουμε οι δυο μας. Λέω στον εαυτό μου, απλώς πήγαινέ την εκεί με ασφάλεια και μετά γύρνα σπίτι για να μπορέσεις να ξαπλώσεις στο κρεβάτι και αυτό κάνω».

«Εσύ με τα θλιμμένα μάτια»

Κατά έναν ειρωνικό τρόπο, το γεγονός ότι η Κριστίνα βρίσκεται σχεδόν σε κατ’ οίκον περιορισμό, της έχει επιτρέψει να ζει μια άλλου είδους ελευθερία και να διανύει το δικό της ταξίδι με έναν διαφορετικό τρόπο. «Η ζωή μου δεν είναι τυλιγμένη με φιόγκο. Οι ζωές των ανθρώπων μερικές φορές είναι χάλια! Συγγνώμη που είμαι όσο πιο ειλικρινής και ωμή μπορώ». Με αυτό το ύφος ξεκινά το νέο της αυτοβιογραφικό βιβλίο «You With the Sad Eyes», το οποίο εκτείνεται από την ταραχώδη ανατροφή της στο διαβόητο Λόρελ Κάνιον του Λος Άντζελες, τη διασημότητα στα χρόνια της εφηβείας, τις κακοποιητικές σχέσεις, τη μητρότητα και τις δικές της εμπειρίες τόσο με τον καρκίνο του μαστού, όσο και με την σκλήρυνση κατά πλάκας, την αυτοάνοση διαταραχή που επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

φωτογραφία Instagram

«Ήταν καθαρτικό να γράψω, τα απομνημονεύματά μου. Αφορούν ένα κοριτσάκι με θλιμμένα μάτια που κατέληξε να γίνει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ και εξακολουθεί να έχει αυτά τα θλιμμένα μάτια. Αλλά είναι ένα πιο δυνατό, διαφορετικό, ανθεκτικό ανθρώπινο πλάσμα. Και αυτή είναι πραγματικά η ιστορία μου. Όλοι έχουμε περάσει επώδυνες καταστάσεις, αλλά το τι κάνεις με αυτές είναι αυτό που μετράει. Αυτό δεν είναι ένα εμπνευσμένο βιβλίο, σε καμία περίπτωση, αλλά μπορεί να εμπνεύσει».

Κακοποιητικές σχέσεις

Στο βιβλίο της η ηθοποιός αποκαλύπτει ότι η παιδική της ηλικία στο κακόφημο LA ήταν γεμάτη αστάθεια και αμαυρώθηκε από παρενόχληση και κακοποίηση! Η μικρή Κριστίνα ήταν αναγκασμένη να βλέπει καθημερινά την ανύπαντρη μητέρα της, ηθοποιό Νάνσι Πρίντι, να παλεύει με τον εθισμό της στην ηρωίνη, αλλά και με τον κακοποιητικό της σύντροφο που αργότερα στράφηκε και στην ίδια! «Νόμιζα ότι ζούσα τη χειρότερη κατάσταση από την ηλικία των 3 έως των 7 ετών, αλλά υπήρχαν τέτοια πράγματα σε όλα τα σπίτια της γειτονιάς μας. Ανύπαντρες μητέρες, άντρες που μπαινόβγαιναν, ναρκωτικά. Ήταν σοκαριστικό να βλέπεις τη μαμά σου να κλαίει στο πάτωμα και να μην σε φροντίζει κανείς.

Η μαμά μου έλεγε πάντα: δεν γνώρισα ποτέ ναρκομανή που να μην μου αρέσει και κάπως έτσι λειτουργούσα κι εγώ! Ποτέ δεν ήμουν με κάποιον που είχε πραγματική δουλειά. Ήμουν πάντα με προβληματικούς άντρες που ήθελα να φτιάξω. Απλώς πίστευα πάντα ότι μπορούσα να το κάνω. Και ξέρεις κάτι; Δεν μπορείς! Ας γίνει αυτό μάθημα σε όλους».