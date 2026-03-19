Στο νοσοκομείο ο Τσακ Νόρις έπειτα από επείγον περιστατικό

Ο Τσακ Νόρις, γνωστός για τον ανίκητο χαρακτήρα του σε ταινίες δράσης, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Χαβάης, έπειτα από επείγον ιατρικό περιστατικό. Ο 86χρονος ηθοποιός βρισκόταν στο νησί Καουάι όταν παρουσίασε πρόβλημα με την υγεία του και κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Αν και οι λόγοι για τους οποίους χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο παραμένουν ασαφείς, σύμφωνα με το TMZ, το περιστατικό συνέβη ενώ ο Τσακ Νόρις βρισκόταν στο νησί Καουάι, το οποίο βρίσκεται βορειοδυτικά της Οάχου.

Παρά την ανησυχία για την υγεία του, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι ο Τσακ Νόρις είναι σε καλή διάθεση και συνεχίζει να αστειεύεται με το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου. Οι φίλοι και οι θαυμαστές του ανησύχησαν, αλλά ο ίδιος δεν έχασε το χιούμορ του, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ακατάβλητη δύναμή του.

Η φυσική του κατάσταση και η 86η επέτειος

Εντυπωσιακό είναι ότι η υγεία του φαίνεται να επιδεινώθηκε ξαφνικά, καθώς λίγες ημέρες πριν το περιστατικό, είχε απαθανατιστεί σε βίντεο να προπονείται στο νησί. Στις 10 Μαρτίου, ο Τσακ Νόρις γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του με έναν ξεχωριστό τρόπο, δημοσιεύοντας βίντεο στο Instagram όπου φαινόταν να προπονείται με τον εκπαιδευτή του. "Δεν γερνάω. Εξελίσσομαι", είχε γράψει στο μήνυμά του, δίνοντας μια αίσθηση από τη φιλοσοφία του για τη ζωή.

Ο ίδιος είχε ευχηθεί στους θαυμαστές του "Χρόνια πολλά", ευχαριστώντας τους για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια και δηλώνοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνον η καλή υγεία και η δυνατότητα να συνεχίσει να κάνει αυτό που αγαπά.