Miley Cyrus: Ο ίλιγγος της φήμης, τα σκάνδαλα, οι εξαρτήσεις και η επανασύνδεση με τον πατέρα της

Συνέντευξη εφ' όλης της ύλης έδωσε η Miley Cyrus στο Variety και μίλησε για το ξεκίνημά της, τη σχέση με τους γονείς της και τα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα.

«Πολλοί καλλιτέχνες νιώθουν ότι θέλουν να γίνουν η επόμενη εκδοχή του εαυτού τους και ότι πρέπει να αφήσουν κάτι πίσω τους. Αλλά εγώ θα προτιμούσα να πάρω κάθε μικρό κομμάτι από όλα όσα υπήρξα και να δημιουργήσω ένα μωσαϊκό για το ποια ακριβώς είμαι τώρα - χωρίς να καταστρέφω τίποτα από το παρελθόν, αλλά επιτρέποντάς του να έρθει μαζί μου». Και συμπληρώνει: «Αγαπώ το παρόν και αγαπώ το μέλλον. Αλλά το παρελθόν δεν είναι ένα μέρος που μου αρέσει να ζω τόσο πολύ» τόνισε.

Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι ατάκες στην εφηβεία της, φωτογραφίες τολμηρές και βίντεο αποτελούσαν σκάνδαλα για την εποχή, αλλά καθώς τα σκέφτεται σήμερα δεν θα άλλαζε κάτι. «Η λύπη ανήκει στο παρελθόν και είναι τόσο άσκοπη» εξήγησε και θυμήθηκε ένα περιστατικό του 2008, που ενώ γύριζε την ταινία «Hannah Montana», 15 ετών τότε φωτογραφήθηκε στο εξώφυλλο του Vanity Fair φορώντας μόνο ένα σεντόνι. Η αντίδραση για την άσεμνη φωτογραφία ήταν τόσο έντονη που η Cyrus ζήτησε συγγνώμη, η οποία κατέληξε στην πρώτη σελίδα της «The New York Post» με τον τίτλο «Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ MILEY».

Δεν λυπόμουν τόσο πολύ όσο ντρεπόμουν

«Θυμάμαι να κάθομαι στον υπολογιστή και να κοιτάζω τι έλεγαν οι άνθρωποι για μένα. Δεν λυπόμουν τόσο πολύ όσο ντρεπόμουν για την αντίδραση και ένιωθα ότι θα έσβηνε πολλές «φλόγες» αν ζητούσα συγγνώμη». Εκ των υστέρων, η Cyrus λέει: «Δεν νομίζω ότι ήταν άξιο συγγνώμης, επειδή δεν έκανα τίποτα κακό».

Στην συνέντευξη αναφέρθηκε εκτενώς και στον χαρακτήρα της Χάνα Μοντάνα που υποδύθηκε το 2006 και είπε: «Το να είσαι αναγνωρίσιμος ως έφηβος που περνάει από διαφορετικές φάσεις και στάδια ήταν μερικές φορές αμήχανο, αλλά αυτό με βοήθησε να ταυτιστώ με τα παιδιά που παρακολουθούσαν στο σπίτι». Και τόνισε ότι το να επανεφεύρει τον εαυτό της ήταν ένα ρίσκο, όταν θα μπορούσε να είχε πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες ταινίες Χάνα Μοντάνα και σε άλλα projects της Disney.

Σταθερά σε κάθε φάση της ζωής της, ήταν η υποστήριξη της μητέρας της. «Όταν είσαι παιδί, οι γονείς σου δεν θέλουν να σου αγοράσουν ένα σακάκι στο πραγματικό σου μέγεθος επειδή ακόμα μεγαλώνεις. Σου αγοράζουν ένα νούμερο μεγαλύτερο για να διαρκέσει περισσότερο. Αυτό έκανε η μαμά μου για μένα στην καριέρα μου» λέει χαρακτηριστικά.

Η σχέση με τον πατέρα της

Καθώς ο γάμος των γονιών της κατέρρεε προς το τέλος του Χάνα Μοντάνα, η σχέση της Cyrus με τον πατέρα της άρχισε να κλονίζεται. Η αποξένωσή τους φάνηκε δημόσια μέχρι και το παρατεταμένο διαζύγιο του Billy Ray και της Tish, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 2022. Οι δυο τους δεν μίλησαν για χρόνια. Στη συνέχεια, το 2025, η Cyrus έγραψε ένα τραγούδι για αυτόν με τίτλο «Secrets», μια κίνηση ειρήνης με τη συμμετοχή της Lindsey Buckingham και του Mick Fleetwood, επειδή οι Fleetwood Mac είναι το αγαπημένο συγκρότημα του πατέρα της. Στο τραγούδι, η Cyrus τραγουδάει «Call off all your forces / A white flag in the war». Ο Billy Ray έκλαψε όταν το άκουσε, γράφοντας στο Instagram: «Ένα υπέροχο τραγούδι μπορεί να κάνει περισσότερα για την ψυχή από ένα εκατομμύριο συνεδρίες θεραπείας».

Έχω συμπόνια και κατανόηση για τον εαυτό μου...

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν ήταν περίπου είκοσι πέντε ετών, η Cyrus πήρε μια απόφαση που άλλαξε τη ζωή της. Έμεινε νηφάλια. «Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είχα τις εμπειρίες μου με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ. Ήμουν τόσο συνηθισμένη να ζω σε μια κατάσταση ευφορίας και δεν νομίζω ότι έμαθα ποτέ πώς να κατέβω από αυτήν. Τώρα, μέσα από μια νηφάλια οπτική γωνία, μπορώ να έχω συμπόνια και κατανόηση για τον εαυτό μου» εξομολογείται.