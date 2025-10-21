Miley Cyrus: Αγνώριστη ως σεξοβόμβα του Χόλιγουντ της δεκαετίας του '60 στο εξώφυλλο της Vogue

Αγνώριστη είναι η Miley Cyrus στο εξώφυλλο του περιοδικού Vogue, ποζάροντας με κοντά, κατάξανθα και σγουρά μαλλιά και έντονο μαύρο eyeliner ως άλλη σεξοβόμβα του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1960. Στο τεύχος Νοεμβρίου, το αστέρι του Χόλιγουντ ενσαρκώνει τέλεια αυτό το πνεύμα... μια «παλιά ψυχή» σε έναν σύγχρονο κόσμο, έναν μουσικό και συναισθηματικό χαμαιλέοντα, ταυτόχρονα έντονα ελεύθερο και έντονα αυθεντικό.

Η διάσημη τραγουδίστρια, φωτογραφήθηκε από τον θρυλικό Mario Sorrenti, στο επίσης θρυλικό Chateau Marmont, το μυθικό ιερό της Πόλης των Αγγέλων, όπου συνυπάρχουν τα φαντάσματα και οι ονειροπόλοι του Χόλιγουντ.

Φορώντας δημιουργίες υψηλής ραπτικής του οίκου Balenciaga και Maison Valentino και ποζάροντας με λάγνο βλέμμα, η κόρη του Billy Ray Cyrus δηλώνει: «Πάντα ήμουν αυτή που ήθελα να είμαι. Μόνο παραμένοντας πιστός σε αυτό που είσαι μπορείς να ξεχωρίσεις από το πλήθος. Τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν καθοριστικά. Από το 2021, συνεχίζω να εξελίσσομαι, αλλά χωρίς δυσκολίες».

«Πάντα ακολουθούσα δύο μεθόδους στη ζωή μου: αυτή που ελέγχω τα πάντα και αυτή που αφήνω τη μοίρα να πάρει το δρόμο της. Ενώ η μαγεία μπορούσε να λειτουργήσει και στις δύο περιπτώσεις, αποφάσισα να σταματήσω να είμαι πεισματάρα, να σταματήσω ό,τι θα μπορούσε να συμβεί και ως εκ τούτου, κάνοντας αυτό, να σταματήσω και τον εαυτό μου» συμπλήρωσε και παραδέχθηκε ότι το άτομο που την ενέπνευσε στη μουσική, είναι η μητέρα της, Tish Cyrus. «Όταν γράφω, πάντα τη σκέφτομαι και είναι το πρώτο άτομο για το οποίο παίζω τα τραγούδια μου. Είμαστε η μούσα η μία της άλλης κατά κάποιο τρόπο» είπε χαρακτηριστικά.