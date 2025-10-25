Η Lily Allen μιλά για το διαζύγιο της, τη νέα ζωή της και την επιστροφή στη μουσική

West End Girl είναι ο τίτλος του νέου άλμπουμ της Lily Allen που μόλις κυκλοφόρησε, καθώς εδώ και 7 χρόνια ήταν απούσα από τα μουσικά πράγματα, και η ίδια εξηγεί: «Έφτιαξα αυτόν τον δίσκο τον Δεκέμβριο του 2024 και ήταν ένας τρόπος για μένα να επεξεργαστώ τι συνέβαινε στη ζωή μου». Να θυμίσουμε ότι η τραγουδίστρια εκείνη την περίοδο χώριζε από τον ηθοποιό David Harbour-αστέρα του Stranger Things και διαφόρων ταινιών της Marvel, τον οποίο είχε παντρευτεί στο Λας Βέγκας το 2020, αφού τον έπιασε να έχει την εφαρμογή γνωριμιών Raya (η ίδια μπήκε στην εφαρμογή προσποιούμενη ότι έψαχνε γυναίκες και ανακάλυψε το προφίλ του), αλλά και εξωσυζυγική σχέση για τρία ολόκληρα χρόνια.

Ταπεινωτικό να βγαίνω ξανά ραντεβού στα 40 μου

«Υπάρχουν πράγματα που έχουν καταγραφεί και βίωσα μέσα στον γάμο μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα όσα ακούγονται στους στίχους είναι αλήθεια. Πάντως, τα συναισθήματα απελπισίας που βίωνα ήταν τόσο έντονα. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ ήταν η διέξοδός μου. Ήξερα ότι τα πράγματα που ένιωθα ήταν πολύ ακραία για να μπορέσω να τα διαχειριστώ και σκέφτηκα, "Χρειάζομαι λίγο χρόνο μακριά από όλα"» εξηγεί στη βρετανική Vogue.

Μάλιστα ο χωρισμός τους την οδήγησε να νοσηλευτεί σε ένα κέντρο θεραπείας τραυμάτων με κόστος 8.000 λίρες την εβδομάδα, για να επικεντρωθεί στην ψυχική της υγεία. Ο διαλογισμός, η θεραπεία και τα αντικαταθλιπτικά έχουν βοηθήσει. Ναι, υπάρχουν καλές και κακές μέρες, αλλά «νιώθω καλά, στην πραγματικότητα», λέει.

Μιλώντας σε συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect, η σταρ ομολόγησε ότι ο γάμος της με τον Ντέιβιντ σίγουρα δεν βοήθησε την αυτοεκτίμησή της και πρόσθεσε ότι το να βγαίνει ξανά ραντεβού στα 40 της είναι «ταπεινωτικό».

Η πλαστική στήθους

Αυτό που τη χαρακτηρίζει λένε όσοι τη γνωρίζουν είναι η ειλικρίνεια, γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης δε δίστασε να ρωτήσει τη δημοσιογράφο αν ήθελε να δει το νέο της στήθος, καθώς πρόσφατα υπεβλήθη σε πλαστική στήθους και πριν προλάβει καλά - καλά να της απαντήσει, σήκωσε την μπλούζα της και το αποκάλυψε.

«Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις ο συγκεκριμένος χειρουργός γιατί έκανε το πρόσωπο της Κρις Τζένερ μερικές εβδομάδες μετά από εμένα» θα πει.