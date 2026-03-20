Πέθανε ο Τσακ Νόρις σε ηλικία 86 ετών

O θρυλικός ηθοποιός του Χόλιγουντ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του με ανάρτησή στο Instagram.

O 86χρονος ηθοποιός είχε μεταφερθεί την Πέμπτη σε νοσοκομείο της Χαβάης για λόγους υγείας που δεν είχαν διευκρινιστεί από την οικογένειά του.

Στην ανάρτηση αναφέρεται:

Με βαριά καρδιά, η οικογένειά μας ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας Τσακ Νόρις χθες το πρωί. Αν και θα θέλαμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, να γνωρίζετε πως ήταν окружμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια.

Για τον κόσμο, ήταν ένας πολεμικός καλλιτέχνης, ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς, ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας υπέροχος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας.

Έζησε τη ζωή του με πίστη, σκοπό και αταλάντευτη αφοσίωση στους ανθρώπους που αγαπούσε. Μέσα από το έργο του, την πειθαρχία και την καλοσύνη του, ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και άφησε ένα διαρκές αποτύπωμα σε τόσες πολλές ζωές.

Παρόλο που οι καρδιές μας είναι ραγισμένες, είμαστε βαθιά ευγνώμονες για τη ζωή που έζησε και για τις αξέχαστες στιγμές που είχαμε την ευλογία να μοιραστούμε μαζί του. Η αγάπη και η στήριξη που έλαβε από τους θαυμαστές σε όλο τον κόσμο σήμαιναν πολλά για εκείνον, και η οικογένειά μας είναι πραγματικά ευγνώμων γι’ αυτό. Για εκείνον, δεν ήσασταν απλώς θαυμαστές, ήσασταν φίλοι.

Γνωρίζουμε ότι πολλοί από εσάς είχατε ακούσει για την πρόσφατη νοσηλεία του και σας ευχαριστούμε ειλικρινά για τις προσευχές και τη στήριξη που του προσφέρατε.

Καθώς πενθούμε αυτή την απώλεια, ζητούμε με σεβασμό ιδιωτικότητα για την οικογένειά μας αυτή την περίοδο.

Σας ευχαριστούμε που τον αγαπήσατε μαζί μας.

Με αγάπη,

Η Οικογένεια Νόρις

Ο Τσακ Νόρις στα 86α γενέθλιά του στις 10 Μαρτίου είχε δημοσιεύσει βίντεο στο instagram στο οποίο εμφανιζόνταν να προπονείται με τον εκπαιδευτή του.

«Δεν γερνάω. Εξελίσσομαι», είχε γράψει στο μήνυμά του.

O ήρωας της δεκαετίας του '80

Ο Τσακ Νόρις, γεννημένος ως Κάρλος Ρέι Νόρις, ήταν μια από τις πιο δυναμικές παρουσίες σε εμβληματικές ταινίες δράσης της δεκαετίας του '80 έχοντας ενσαρκώσει μεγάλος ρόλους που πάντα συνδυάζονταν με τις πολεμικές τέχνες τις οποίες αγαπούσε.

Εμβληματική ήταν η σκηνή στην ταινία Way Of Dragon (1972) μαζί με τον Μπρους Λι μέσα στο Κολοσσαίο της Ρώμης σε μία μάχη που έχει μείνει αξέχαστη στους λάτρεις των ταινιών με πολεμικές τέχνες.

Γνωστός υποστηρικτής των Ρεπουμπλικάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τσακ Νόρις τα τελευταία χρόνια είχε μείνει μακριά από το Χόλιγουντ και είχε πάρει μέρος σε ελάχιστες ταινίες και όχι σε κεντρικούς ρόλους.