Τσακ Νόρις: Πέθανε η πρώην σύζυγος του, Νταϊάν Χολέτσεκ, σε ηλικία 84 ετών

Η Νταϊάν Χολέτσεκ, η πρώτη σύζυγος του διάσημου ηθοποιού του Χόλιγουντ, Τσακ Νόρις, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών. Όπως ανακοίνωσε ο γιος της, ηθοποιός Μάικ Νόρις, η Χολέτσεκ πέθανε ήρεμα στο σπίτι της στο Τέξας, μετά από χρόνια μάχης με τη άνοια.

«Είμαστε ευγνώμονες που δεν υποφέρει πια. Ήταν η καλύτερη, η πιο υπέροχη μητέρα», δήλωσε ο Μάικ Νόρις στο TMZ. «Ήμασταν τόσο τυχεροί που την είχαμε».

Chuck Norris’ ex-wife — and high school sweetheart — Dianne Holechek dead at 84 https://t.co/IOiqDwU7nK pic.twitter.com/HsLpZXDJ8y — New York Post (@nypost) December 22, 2025

Ο Τσακ Νόρις, 85 ετών, εξέφρασε την βαθιά του λύπη για τον θάνατο της πρώην συζύγου του, αναφέροντας σε δήλωση του στο Facebook: «Μετά από 30 χρόνια γάμου, καταφέραμε να παραμείνουμε κοντά φίλοι, και αυτά τα χρόνια φιλίας είχαν μεγάλη σημασία για μένα».

Η Νόρις χαρακτήρισε τη Νταϊάν ως «ένα απίστευτο άτομο, ευγενική, έξυπνη και γεμάτη ζωή. Η παρουσία της στη ζωή μου δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Ήταν επίσης μια αφοσιωμένη και αγαπημένη μητέρα στα παιδιά μας, τον Mike και τον Eric, οι οποίοι ήταν πάντα η μεγαλύτερη περηφάνια της», πρόσθεσε.

Η Νταϊάν και ο Τσακ Νόρις γνωρίστηκαν στα τέλη της δεκαετίας του '50, όταν ήταν μαθητές στο North High School στο Torrance της Καλιφόρνια. Παντρεύτηκαν το 1958, όταν εκείνη ήταν 18 και εκείνος 17.

Το ζευγάρι απέκτησε δύο γιους, τον Μάικ και τον πρώην οδηγό NASCAR, Έρικ Νόρις. Ωστόσο, ο γάμος τους υπήρξε δύσκολος το 1963, όταν ο Τσακ Νόρις είχε εξωσυζυγική σχέση κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ. Η σχέση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση της κόρης του, Ντίνα.

Όταν ο Τσακ Νόρις απέκτησε φήμη στο Χόλιγουντ, η Νταϊάν Χολέτσεκ έκανε περιστασιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί μαζί του, αλλά έζησε μια ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Μετά από 30 χρόνια γάμου, το ζευγάρι χώρισε το 1988, με τον διαζύγιο να οριστικοποιείται το επόμενο έτος.

Ο Τσακ Νόρις αργότερα παντρεύτηκε το μοντέλο Gena O'Kelley το 1998. Το ζευγάρι παραμένει μαζί και απέκτησε δίδυμα το 2001.