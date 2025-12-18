Μια ψηφιακή «ανάσταση» που άναψε φωτιές: Η δικαστική αγωγή κατά της Lucasfilm και η νίκη της

Η «Δύναμη» ήταν τελικά με το μέρος της Lucasfilm και της Disney, καθώς το Εφετείο του Λονδίνου έβαλε οριστικό τέλος σε μια δικαστική περιπέτεια που θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Η υπόθεση αφορούσε τη «μεταθανάτια» εμφάνιση του θρυλικού ηθοποιού Πίτερ Κάσινγκ στην ταινία «Rogue One: A Star Wars Story» του 2016.

Ο Πίτερ Κάσινγκ, ο οποίος έγραψε ιστορία ως ο κακός Grand Moff Tarkin στο πρώτο Star Wars του 1977 το A New Hope, έφυγε από τη ζωή το 1994. Ωστόσο, το 2016, η τεχνολογία CGI τον έφερε ξανά στη μεγάλη οθόνη για τις ανάγκες της spin-off ταινίας Rogue One, δημιουργώντας μια από τις πιο συζητημένες στιγμές του σύγχρονου κινηματογράφου.

Αυτή η ψηφιακή αναπαράσταση δεν άρεσε καθόλου στην εταιρεία Tyburn Film Productions. Η εν λόγω εταιρεία υποστήριζε ότι είχε υπογράψει συμβόλαιο με τον Κάσινγκ το 1993 (έναν χρόνο πριν τον θάνατό του), το οποίο της έδινε το αποκλειστικό δικαίωμα να είναι η πρώτη που θα τον «αναστήσει» ψηφιακά για μια δική της τηλεοπτική παραγωγή.

Το δικαστικό «μπλόκο» και η απόφαση

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η Tyburn ζητούσε αποζημίωση ύψους 250.000 λιρών, κατηγορώντας τη Disney για αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ωστόσο, η δικαιοσύνη είχε διαφορετική άποψη. Η δικαστής Σου Καρ έκρινε ότι η αγωγή ήταν «χωρίς ελπίδα», καθώς η Tyburn δεν μπορούσε να αποδείξει ότι η Disney της «έκλεψε» κάτι που της ανήκε.

Με απλά λόγια, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ένα παλιό συμβόλαιο για μια ταινία που δεν γυρίστηκε ποτέ δεν μπορεί να σταματήσει έναν κολοσσό όπως η Disney από το να χρησιμοποιεί τους χαρακτήρες της, ακόμη και αν χρειαστεί να επιστρατεύσει ψηφιακά... «φαντάσματα».

Έτσι, ο Grand Moff Tarkin μπορεί πλέον να αναπαύεται εν ειρήνη, τουλάχιστον μέχρι το επόμενο spinoff.

Η Κάρι Φίσερ και το «τελευταίο αντίο» στον ρόλο της Πριγκίπισσας Λέια

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το σύμπαν του Star Wars αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να ξεπεράσει τον απρόσμενο θάνατο ενός βασικού ηθοποιού. Η περίπτωση της Κάρι Φίσερ, που ενσάρκωσε τη θρυλική Πριγκίπισσα Λέια, παραμένει η πιο συγκινητική και πολυσυζητημένη.

Η Κάρι Φίσερ πέθανε τον Δεκέμβριο του 2016, έχοντας μόλις ολοκληρώσει τα γυρίσματα για την ταινία «Star Wars: The Last Jedi». Ωστόσο, ο χαρακτήρας της, η Στρατηγός Λέια Οργκάνα, επρόκειτο να παίξει κεντρικό ρόλο και στην τελευταία ταινία της τριλογίας, το «Star Wars: The Rise of Skywalker» (2019). Το στούντιο βρέθηκε αντιμέτωπο με ένα τεράστιο δίλημμα: έπρεπε να βρει έναν τρόπο να ολοκληρώσει την ιστορία του χαρακτήρα χωρίς την ηθοποιό.

Η λύση της «ανακύκλωσης» και όχι της «ανάστασης»

Σε αντίθεση με τον Πίτερ Κάσινγκ, όπου δημιουργήθηκε ένα εξ ολοκλήρου ψηφιακό μοντέλο (CGI), στην περίπτωση της Κάρι Φίσερ επιλέχθηκε μια διαφορετική, πιο συναισθηματική προσέγγιση. Οι δημιουργοί δεν ήθελαν να «δημιουργήσουν» μια ψηφιακή Φίσερ. Αντίθετα, έψαξαν στο αρχείο και βρήκαν σκηνές που είχε γυρίσει η ηθοποιός για τις δύο προηγούμενες ταινίες («The Force Awakens» και «The Last Jedi»), οι οποίες είχαν κοπεί στο μοντάζ.

Το σενάριο του «The Rise of Skywalker» ξαναγράφτηκε γύρω από αυτές τις υπάρχουσες σκηνές. Οι άλλοι ηθοποιοί γύρισαν τα πλάνα τους με τρόπο που να ταιριάζει στις ατάκες και τις αντιδράσεις της Φίσερ, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας ολοκληρωμένης σκηνής.

Τα οπτικά εφέ χρησιμοποιήθηκαν μόνο για να αλλάξουν τα κοστούμια της, τα μαλλιά της ή το περιβάλλον γύρω της, ώστε να ταιριάζουν με τη νέα ταινία, αλλά η ερμηνεία, το πρόσωπο και η φωνή ήταν 100% δικά της.

Το αποτέλεσμα, αν και προκάλεσε συζητήσεις, θεωρήθηκε από πολλούς ως ένας φόρος τιμής στην αγαπημένη ηθοποιό, επιτρέποντάς της να έχει μια ολοκληρωμένη συμμετοχή και ένα συγκινητικό φινάλε στη saga που η ίδια βοήθησε να χτιστεί.