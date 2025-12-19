Όταν η Σοφία Βεργκάρα πόζαρε ως μοντέλο στο Μεξικό - H εντυπωσιακή «βουτιά» στο παρελθόν

Η Σοφία Βεργκάρα συνηθίζει να κάνει αναδρομές στο παρελθόν με φωτογραφίες ή βίντεο που δημοσιεύει στον λογαριασμό της στο Instagram. Αυτή τη φορά, η εκρηκτική ηθοποιός θυμήθηκε τα χρόνια που πόζαρε ως μοντέλο στο Μεξικό.

Η Λατίνα σταρ ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο από την περίοδο που εργαζόταν ως μοντέλο στο Μεξικό. Το βίντεο περιλαμβάνει εικόνες από φωτογραφίσεις της, όπου εμφανίζεται με μαγιό. Υπάρχουν επίσης στιγμιότυπα που κάνει ιππασία ή άλλα που χορεύει ξέφρενα.



Δείτε το βίντεο της Σοφία Βεργκάρα:

Πρόσφατα, με μια λιτή αλλά ξεκάθαρη ανάρτηση στα social media, η Σοφία Βεργκάρα επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον 39χρονο Αμερικανό επιχειρηματία Douglas Chabbott, δίνοντας τέλος σε μήνες φημών και δημόσιας περιέργειας γύρω από την προσωπική της ζωή.

Η επιβεβαίωση της σχέσης ήρθε μέσω μιας φωτογραφίας που δημοσίευσε η ίδια η 53χρονη ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό, στην οποία ποζάρει με τον 39χρονο Douglas Chabbott σε κάποιο εστιατόριο. Το μήνυμα που συνόδευε τη φωτογραφία, «Te amo (Σε αγαπώ)», ήταν αρκετό για να κλείσει οριστικά κάθε συζήτηση γύρω από το αν οι δυο τους είναι ζευγάρι.