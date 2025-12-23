Θάνατος Βινς Ζαμπέλα: Η στιγμή που ο δημιουργός του Call of Duty χάνει τον έλεγχο της Ferrari του

Θρήνος επικρατεί στον κόσμο των video games μετά τον σοκαριστικό θάνατο του δημιουργού των θρυλικών παιχνιδιών Call of Duty και Battlfield, Βινς Ζαμπέλα σε τροχαίο δυστύχημα την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.

Ο 55χρονος προγραμματιστής επέβαινε στην πολυτελή του Ferrari όταν, αφού πέρασε ένα τούνελ στον περιφερειακό δρόμο Angeles Crest, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με φόρα πάνω σε προστατευτικές μπάρες.

Στο σημείο βρίσκονταν αυτόπτες μάρτυρες οι οποίοι κατέγραψαν το φρικτό τροχαίο σε βίντεο. Το πολυτελές όχημα τυλίχθηκε σχεδόν αστραπιαία στις φλόγες. Αμέσως όσοι βρίσκονταν εκεί έσπευσαν να βοηθήσουν τους επιβάτες καταφέρνοντας να σύρουν τον έναν μακριά από το φλεγόμενο αυτοκίνητο υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Το πλούσιο βιογραφικό του Ζαμπέλα

Ο Ζαμπέλα ηγήθηκε της δημιουργίας της μπεστ σέλερ σειράς βιντεοπαιχνιδιών «Call of Duty» στο Infinity Ward, και στα διάφορα στούντιο του συμμετείχε σε αρκετές εξαιρετικά επιτυχημένες σειρές από το Medal of Honor μέχρι το Titanfall.

Ξεκίνησε την καριέρα του στα βιντεοπαιχνίδια στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Πιο πρόσφατα, είχε προαχθεί σε επικεφαλής της σειράς βιντεοπαιχνιδιών στρατιωτικών σκοπευτών Battlefield στην EA Games – το Battlefield 6 κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο λαμβάνοντας διθυραμβικές κριτικές.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα το βράδυ, η EA ανέφερε: «Αυτή είναι μια αδιανόητη απώλεια και οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια του Βινς, τους αγαπημένους του και όλους όσους άγγιξε το έργο του. Η επιρροή του Βινς στη βιομηχανία βιντεοπαιχνιδιών ήταν βαθιά και εκτεταμένη. Φίλος, συνάδελφος, ηγέτης και οραματιστής δημιουργός, το έργο του συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης διαδραστικής ψυχαγωγίας και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο. Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται τα παιχνίδια και τον τρόπο με τον οποίο οι παίκτες συνδέονται για τις επόμενες γενιές.»

Προηγουμένως, το 2010, ίδρυσε την Respawn Entertainment υπό την EA, η οποία δημιούργησε τη σειρά mech shooters Titanfall και το δημοφιλές παιχνίδι για πολλούς παίκτες Apex Legends.

Ο Ζαμπέλα είναι περισσότερο γνωστός για την ίδρυση, τη δεκαετία του 2000, της εταιρείας Infinity Ward. Εκτός από το Call of Duty συνδημιούργησε μερικά από τα πλέον θρυλικά βιντεοπαιχνίδια όπως το Modern Warfare (2007) και το Modern Warfare 2 (2009).

Τα Call of Duty έχουν πουλήσει πάνω από 500 εκατομμύρια αντίτυπα. Το 2010, συμμετείχε μαζί με άλλα πρώην μέλη του προσωπικού της Infinity Ward σε μια αγωγή εναντίον του εκδότη της σειράς, Activision, για μη καταβληθέντα δικαιώματα.