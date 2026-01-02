Θρήνος για τον Τόμι Λι Τζόουνς - Νεκρή βρέθηκε η κόρη του

Νεκρή μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στο Σαν Φρανσίσκο βρέθηκε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς η 34χρονη κόρη του ηθοποιού Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια Τζόουνς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ιστοσελίδα TMZ, η Βικτόρια Τζόουνς εντοπίστηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της στο ξενοδοχείο Fairmont San Francisco το πρωί της Πέμπτης (1/1), όταν η διεύθυνση του ξενοδοχείου κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για ιατρικό περιστατικό.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος των Αρχών, στους παρευρισκόμενους δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, σύμφωνα με τα αρχεία του συστήματος κλήσεων έκτακτης ανάγκης. Παρά τις προσπάθειες, η 34χρονη διαπιστώθηκε ότι είχε καταλήξει.

Η αιτία θανάτου της παραμένει προς το παρόν άγνωστη, με την υπόθεση να έχει παραπεμφθεί στο Αστυνομικό Τμήμα του Σαν Φρανσίσκο και στον ιατροδικαστή, ο οποίος θα προχωρήσει στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ποια ήταν η Βικτόρια Τζόουνς

Η Βικτόρια Τζόουνς γεννήθηκε το 1991 και ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Kimberlea Cloughley, με την οποία ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996. Το ζευγάρι απέκτησε επίσης έναν γιο, τον Όστιν.

Σε νεαρή ηλικία, η Βικτόρια είχε κάνει τα πρώτα της βήματα στην υποκριτική, ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα της. Εμφανίστηκε στην ταινία Men in Black II, ενώ το 2003 συμμετείχε σε επεισόδιο της τηλεοπτικής σειράς One Tree Hill.

Το 2005 έπαιξε στην ταινία The Three Burials of Melquiades Estrada, σε σκηνοθεσία του πατέρα της.

Σε συνέντευξή του το 2006 στο περιοδικό The New Yorker, ο Τόμι Λι Τζόουνς είχε αναφερθεί με θερμά λόγια στην κόρη του, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ήταν «καλή ηθοποιός», μέλος του συνδικάτου SAG και ότι μιλούσε άπταιστα ισπανικά, καθώς είχε μεγαλώσει ακούγοντας τη γλώσσα από τη νταντά της.

Τα τελευταία χρόνια, η Βικτόρια είχε απομακρυνθεί από την υποκριτική, αν και κατά καιρούς εμφανιζόταν στο πλευρό του πατέρα της σε δημόσιες εκδηλώσεις και πρεμιέρες.

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, με περισσότερες πληροφορίες να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.