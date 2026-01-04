Λίντα Έβανς: Το μήνυμά της για το 2026 και το διάγγελμα ως μια άλλη πρώτη κυρία των ΗΠΑ

Ποιος δεν θυμάται τη Λίντα Έβανς, τη διάσημη Κριστλ της θρυλικής σειράς “Δυναστεία” που μεσουράνησε στα 80’s! Και ποιος δεν θυμάται τα… ομηρικά cat fights με την αντίζηλό της, Αλέξις (Τζόαν Κόλινς)! Οι δύο πρωταγωνίστριες της σαπουνόπερας του prime time έπαιζαν ξύλο, σέρνονταν στα πατώματα, έπεφταν σε λίμνες και συντριβάνια, ξεμαλλιάζονταν με κάθε ευκαιρία, τα έκαναν όλα λίμπα και όλα αυτά για τα μάτια του Μπλέικ (Τζον Φορσάιθ), μα του Μπλέικ ρε φίλε!

Ένας καλύτερος κόσμος

Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη το εχθρικό κλίμα του ερωτικού αυτού τριγώνου και ας κρατήσουμε το γιορτινό κλίμα αγάπης και χαράς. Στο πλαίσιο αυτού λοιπόν, η 83χρονη -σήμερα- Λίντα Έβανς μοιράστηκε μαζί μας τις ευχές της για τον νέο χρόνο με ένα συγκινητικό βίντεο που ανέβασε στο Instagram στο οποίο μιλά για την ελπίδα, την αλλαγή και τη συμπόνια.

φωτογραφία Instagram

«Γεια σας, είμαι η Λίντα Έβανς. Έχουμε την επιλογή αυτόν τον χρόνο για να κάνουμε τον κόσμο μας ένα καλύτερο μέρος. Για να καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, πρέπει να δούμε τι θέλουμε να αλλάξει ξεκινώντας από τον εαυτό μας… Ας οραματιστούμε τον κόσμο και εμάς, όπως θα θέλαμε να είναι και να κρατήσουμε αυτό το όραμα στην καρδιά και στο μυαλό μας, όσο καιρό κι αν χρειαστεί! Έχουμε τη δύναμη να το κάνουμε. Όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν χαρούμενο νέο χρόνο, για εμάς και για όλους μας. Σας αγαπώ πάντα».

Το μήνυμα της Έβανς είναι τόσο καλοφτιαγμένο και έχει όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να θυμίζει το πρωτοχρονιάτικο βίντεο μιας βασίλισσας, ή έστω μιας πρώτης κυρίας. Δεν ξέρουμε εάν έχει βλέψεις για την πολιτική, αλλά... τρέμε λίγο Μελάνια Τραμπ!