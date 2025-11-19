Λίντα Έβανς: Η πρωταγωνίστρια της «Δυναστείας» Λίντα Έβανς έγινε 83 - «Ακόμα ερωτευμένη με τη ζωή»

Ο χρόνος που περνάει είναι σύμμαχός της και η ίδια αισθάνεται ευγνώμων γι' αυτό και αποκαλεί τον εαυτό της ''διαχρονική καλλονή''. Η Λίντα Έβανς γνωστή για τον ρόλο της Krystle Carrington δίπλα στην Alexis Colby, την οποία υποδύθηκε η Joan Collins, στην εμβληματική τηλεοπτική σειρά της δεκαετίας του 1980, Δυναστεία, έγινε 83 ετών και πόσταρε μια φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram με λεζάντα που έγραφε: «Ογδόντα τριών. Ακόμα Ερωτευμένη με τη Ζωή. Νιώθω ευγνώμων, λαμπερή και έτοιμη για το επόμενο βήμα. Η καρδιά μου είναι γεμάτη και η ευγνωμοσύνη μου είναι βαθιά. Νέα φωτογράφιση, νέες φωτογραφίες - και έχω ακόμα τόση αγάπη για αυτό το όμορφο ταξίδι που ονομάζεται ζωή. Σας ευχαριστώ όλους που είστε τόσο ουσιαστικό κομμάτι του». Κάποια από τα hashtags που συνόδευαν την φωτογραφία, έγραφαν: «Διαχρονική ομορφιά», «ευγνώμων», «υπέροχη στα 83».

Όταν έγινε 80 ετών, η ηθοποιός είχε μιλήσει για τα γηρατειά λέγοντας: «Ο αριθμός είναι μεγάλος, αλλά βλέπω την ηλικία μου ως μια περιπέτεια. Είμαι ενθουσιασμένη να δω τι άλλο θα ακολουθήσει». Κοιτάζοντας πίσω στη ζωή της, η σταρ του The Big Valley είπε ότι αν μπορούσε να γυρίσει πίσω στα 20 της, «θα έκανε τα πάντα διαφορετικά». Σημαντικό για εκείνη; «Το να αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου ήταν πολύτιμο για μένα — δεν έχει σημασία πόσο αργά στη ζωή μου συνέβη» εξήγησε.