Λίντα Έβανς: «Οι βάτες, τα ατέλειωτα ψώνια και οι… καβγάδες της με την Τζόαν Κόλινς»

Η δεκαετία του ’80 ήταν μια εποχή όπου οι γυναίκες «ψοφούσαν» να καταναλώνουν και να το επιδεικνύουν (ναι, λες και αυτό σταμάτησε ποτέ), φορούσαν βάτες μέχρι τελικής πτώσης, κοστούμια με αυστηρές γραμμές και είχαν τα μαλλιά τους μακριά! Στο επίκεντρο όλων αυτών βρισκόταν η Λίντα Έβανς ως η Κρίστλ Κάρινγκτον της «Δυναστείας».

Η ηθοποιός, το βιογραφικό της οποίας περιλαμβάνει ερμηνείες δίπλα στους Στιβ ΜακΚουίν και Λι Μέιτζορς, είναι ευγνώμων για τη σειρά αυτή, η οποία όχι μόνο ανανέωσε την καριέρα της, αλλά τη βοήθησε να σταθεί στα πόδια της μετά την κατάρρευση του δεύτερου γάμου της.

«Τι θα κάνουμε λέει;»

Έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε που η Έβανς και οι συνάδελφοί της εμφανίστηκαν στις τηλεοπτικές μας οθόνες σε μια αμερικανική σαπουνόπερα τόσο εξωφρενικά ακραία κι όμως ακόμη και σήμερα η ηθοποιός θυμάται να κάθεται στο κρεβάτι καθώς διάβαζε το σενάριο και να μένει έκπληκτη με αυτά που έπρεπε να παίξει.

Η «Δυναστεία» πάντε έκλεινε κάθε σεζόν της με ένα cliff hanger! Σε συνέντευξη που έδωσε στο αμερικανικό περιοδικό Hello!, η Έβανς θυμήθηκε το τέλος της 5ης χρονιάς, όπου κατά τη διάρκεια ενός γάμου μεταξύ ενός μέλους της οικογένειας και ενός πρίγκιπα μιας φανταστικής χώρας, ένοπλοι θα εισέβαλαν από τα παράθυρα της εκκλησίας και θα πυροβόλησαν τους καλεσμένους μέχρι θανάτου! «Ήμουν στο σπίτι μου, στο κρεβάτι μου και διάβαζα το σενάριο για το επόμενο επεισόδιο και έλεγα: τι θα κάνουμε λέει; Μου ’πεφτε το σαγόνι με αυτά που έγραφαν οι σεναριογράφοι!

Στον αστερισμό της… βάτας

Ο χαρακτήρας της Έβανς, η Κριστλ Κάρινγκτον, απαιτούσε να φοράει κοστούμια, γούνινα παλτά και φορέματα με βαθύ ντεκολτέ και η πρωταγωνίστρια ήταν ενθουσιασμένη με τη μόδα της εποχής. «Θυμάμαι ότι οι βάτες φοριόντουσαν για χρόνια και χρόνια. Ήταν το όνειρο κάθε γυναίκας να έχει απεριόριστα ρούχα και αυτό κάναμε κι εμείς. Ο σχεδιαστής κοστουμιών της «Δυναστείας», Νόλαν Μίλερ μας έλεγε: «Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να φτιάξουμε κάθε ρούχο για εσάς, οπότε, αν ψωνίζετε στο Μπέβερλι Χιλς και δείτε κάτι που σας αρέσει, απλώς πείτε τους να το στείλουν εδώ! Αυτό λοιπόν έκανα. Ψώνιζα για τον εαυτό μου και έλεγα: «Ω, αυτό είναι ωραίο, θα μπορούσατε να μου το στείλετε;». Ήταν το όνειρο κάθε γυναίκας να πάρει οτιδήποτε θέλει και να μπορεί να το φορέσει».

Μαλλιά κουβάρια not

Η Λίντα Έβανς άνοιξε και το κεφάλαιο «Τζόαν Κόλινς» και αποκάλυψε την αλήθεια για τη μεταξύ τους σχέση! «Γνώριζα την Τζόαν και ενθουσιάστηκα όταν πήρε τον ρόλο της Αλέξις. Είπα στον παραγωγό της σειράς, Άαρον Σπέλινγκ: «Θεέ μου, σε αγαπάμε! Επιλέγετε γυναίκες στην ηλικία μας» και εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που να σκέφτονται έτσι!

Είχαν γραφτεί τόσο πολλά στον Τύπο! Ήταν πολύ συναρπαστικό για τον κόσμο να πιστεύει ότι τσακωνόμασταν μεταξύ μας. Προσωπικά δεν είχαμε ποτέ ούτε έναν καβγά με την Τζόαν. Είχαμε βέβαια πολλούς καβγάδες επαγγελματικά επειδή έπρεπε να παίξουμε όλες αυτές τις σκηνές, αλλά ποτέ δεν ήρθαμε σε αντιπαράθεση γιατί ήμασταν φίλες και στήριζε η μία την άλλη!

Όπως συμβαίνει στο Χόλιγουντ, πάντα θα υπάρχουν στιγμές που τα πράγματα είναι άβολα, αλλά κοιτώντας πίσω θυμάμαι μια εξαιρετική εποχή που ήταν γεμάτη με τόση αγάπη και χαρά».

Η ζωή σήμερα

Η Λίντα Έβανς απολαμβάνει τη ζωή στην πόλη Ρενιέρ στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Μετά τον θάνατο της αδερφής της, Τσάρλι, ζει σε ένα κτήμα 280 στρεμμάτων μαζί τους δικούς της. «Ο ανιψιός μου και οι δύο γιοι του ζουν στο κτήμα με τις συζύγους και τα παιδιά τους, οπότε εξακολουθεί να είναι μια οικογενειακή ιδιοκτησία. Είμαι περιτριγυρισμένη από ανθρώπους που αγαπώ».