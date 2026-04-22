Η Κέιτ αγκάλιασε θερμά έναν 88χρονο χήρο που εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της συζύγου του

Μία συγκινητική αγκαλιά μοιράστηκε η πριγκίπισσα Κέιτ με τον Τόνι Γκλέντχιλ, 88 ετών, σε εκδήλωση στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ. Ο Γκλεντχιλ, ένας διακεκριμένος πρώην αστυνομικός, παρευρέθηκε στην εκδήλωση για να εκπληρώσει την επιθυμία της αποθανούσας συζύγου του πριν από τον θάνατό της.

Η βασιλική δεξίωση σηματοδότησε την 100ή επέτειο από τη γέννηση της βασίλισσας Ελισάβετ και περιλάμβανε μια σπάνια οικογενειακή φωτογραφία της βασιλικής οικογένειας, αναφέρει το PEOPLE.



Όπως φαίνεται σε ένα βίντεο που δημοσίευσε στο X η Ρεμπέκα Ίνγκλς της Daily Mail, η πριγκίπισσα Κέιτ και ο Γκλέντχιλ κρατούσαν ο ένας τον άλλον από τον ώμο, καθώς συζητούσαν φιλικά στη δεξίωση, πριν εκείνη τον αγκαλιάσει.

Σύμφωνα με τη συντάκτρια για θέματα βασιλικής οικογένειας, ο Γκλέντχιλ είπε στην Κέιτ ότι η σύζυγός του είχε πεθάνει πρόσφατα και ότι, πριν από τον θάνατό της, είχε επιμείνει να παρευρεθεί στη δεξίωση του παλατιού.

Μια φίλη της πριγκίπισσας Κέιτ είχε δηλώσει νωρίτερα στο PEOPLE ότι η Κέιτ «αγαπάει τις αγκαλιές. Είναι ζεστή και φιλική και χαιρετά όλους με μια μεγάλη αγκαλιά και ένα φιλί».



Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γκλέντχιλ υπηρέτησε στη Μητροπολιτική Αστυνομία και έχει λάβει παράσημο για την ανδρεία του. Πριν από 60 χρόνια, ο ίδιος και ο συνεργάτης του, Τέρι ΜακΦολ (Terry McFall), καταδίωξαν εγκληματίες που κινούνταν με ταχύτητα αντίθετα σε μονόδρομο και πυροβόλησαν 15 φορές το περιπολικό τους, σύμφωνα με τον βασιλικό συντάκτη της Mirror, Ράσελ Τζ. Μάγιερς (Russel J. Meyers).



Το αυτοκίνητο των δραστών φέρεται να προσέκρουσε σε φορτηγό και στη συνέχεια εκείνοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να τους συλλάβουν. Τελικά τόσο ο Γκλέντχιλ όσο και ο ΜακΦολ κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν μολονότι είχαν τραυματιστεί.



Ο Γκλέντχιλ ήταν ένας από τους πολλούς προσκεκλημένους που είχε την ευκαιρία να συναντήσει η πριγκίπισσα της Ουαλίας στη λαμπερή δεξίωση στο Marble Hall του Παλατιού. Για την περίσταση, η Κέιτ επέλεξε ένα κομψό μοβ φόρεμα, το οποίο συνδύασε με πολύτιμα κοσμήματα από την προσωπική συλλογή της βασίλισσας Ελισάβετ. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το εντυπωσιακό τριπλό μαργαριταρένιο κολιέ, το οποίο είχε φορέσει η μονάρχης στο τελευταίο επίσημο πορτρέτο της.



Στην εκδήλωση, η Μίντλετον πλαισίωσε τον βασιλιά Κάρολο, τη βασίλισσα Καμίλα, τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, την πριγκίπισσα 'Αννα και άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τιμώντας τη μνήμη της βασίλισσας η οποία πέθανε το 2022 σε ηλικία 96 ετών έχοντας υπηρετήσει τον βρετανικό θρόνο για 70 συναπτά έτη.