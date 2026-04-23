Ο πρίγκιπας Λούις έκλεισε τα 8 - Η νέα φωτογραφία που «σπάει» ξανά την παράδοση των Ανακτόρων

Τα 8α γενέθλιά του γιορτάζει την Πέμπτη 23 Απριλίου ο πρίγκιπας Λούις, ο μικρότερος γιος των Ουίλιαμ και Κέιτ, με τα Ανάκτορα να αναρτούν στους λογαριασμούς που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια αδημοσίευτη φωτογραφία του.

Η εικόνα τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών στην Κορνουάλη νωρίτερα αυτόν τον μήνα από τον διάσημο φωτογράφο Ματ Πόρτεους, έναν από τους πιο έμπιστους συνεργάτες του πριγκιπικού ζεύγους.

Φορώντας ένα μπλε πλεκτό πουλόβερ με φερμουάρ και σηκωμένα τα μανίκια, ο Λούις στέκεται με τα χέρια σταυρωμένα, με φόντο τη θάλασσα, χαμογελώντας πλατιά στην κάμερα. Η λήψη έγινε ενώ ο ίδιος και η οικογένειά του βρίσκονταν σε μια βάρκα κατά τη διάρκεια των πασχαλινών τους διακοπών. Στη φωτογραφία διακρίνεται και μια μικρή γρατσουνιά στο δεξί του μάγουλο, κάτω από το μάτι.

Η λεζάντα που συνόδευε την εικόνα γράφει: «Χρόνια πολλά, Λούις! Κλείνεις τα 8 σήμερα!» και με ένα emoji με ένα κόκκινο μπαλόνι.

Γιατί η φωτογραφία «έσπασε» ξανά την παράδοση

Η συγκεκριμένη φωτογραφία του Λούις σηματοδοτεί μια αλλαγή σε σχέση με την παράδοση της Κάθριν να βρίσκεται η ίδια πίσω από τον φακό. Η Κέιτ έχει αποκαλύψει πως ως ενθουσιώδης ερασιτέχνης φωτογράφος συνήθιζε να τραβά τη συντριπτική πλειονότητα των πορτρέτων γενεθλίων των τριών παιδιών της, τα οποία δημοσιεύονται κάθε χρόνο στην ξεχωριστή τους ημέρα.

Ο φωτογράφος έχει απαθανατίσει αρκετές στιγμές της οικογένειας την τελευταία δεκαετία, μεταξύ των οποίων μια φωτογραφία πριν από το κρατικό δείπνο που παρέθεσαν κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Οκτώβριο, καθώς και μια πιο αυθόρμητη εικόνα της πριγκίπισσας κάτω από μια ιτιά, η οποία συνέπεσε με δήλωσή της για τη μάχη της με τον καρκίνο.