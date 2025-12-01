Ξηροί καρποί: Ποιοι αξίζει να μπουν στο καθημερινό σου μενού

Παρότι θεωρούνταν για καιρό «εχθροί» της διατροφής — λόγω των πολλών λιπαρών και θερμίδων — οι νεότερες μελέτες ανατρέπουν αυτή την παλιά εντύπωση. Στην πραγματικότητα, οι ξηροί καρποί φαίνεται πως λειτουργούν υποστηρικτικά σε μια ισορροπημένη διατροφή. Σε πρόσφατη έρευνα, νεαροί ενήλικες που κατανάλωναν πρωινό με 50 γραμμάρια καρύδια ένιωθαν πιο ενεργοί και έδειχναν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ μνήμης και αντανακλαστικών λίγες ώρες αργότερα. Επιπλέον, ανάλυση πολλών μελετών για την απώλεια βάρους έδειξε ότι οι δίαιτες που περιλαμβάνουν ξηρούς καρπούς όχι μόνο δεν δυσκολεύουν το αδυνάτισμα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις βοηθούν περισσότερο όσους τους εντάσσουν συστηματικά στη διατροφή τους.



Δες ποιοι ξηροί καρποί προσφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη και πώς να τους εντάξεις σωστά στη δική σου καθημερινότητα.