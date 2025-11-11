Πλήρες ή άπαχο γάλα; Δες ποιο προστατεύει πραγματικά την καρδιά σου

Ερευνητές παρακολούθησαν τις διατροφικές συνήθειες και την υγεία 73.860 ατόμων, με μέση ηλικία 41 ετών, για περισσότερα από 30 χρόνια. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι όσοι κατανάλωναν πλήρες γάλα είχαν αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας σε σχέση με εκείνους που προτιμούσαν γάλα με χαμηλά λιπαρά – ένα εύρημα που ενισχύει την αξία της πιο «ελαφριάς» επιλογής.

Αν θέλεις να μάθεις γιατί τα λιπαρά του γάλακτος παίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο και ποια επιλογή είναι πραγματικά καλύτερη για εσένα, διάβασε τη συνέχεια.