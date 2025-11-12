Υγεία Διατροφή Υγεία Σας είναι χρήσιμα

Τα κόκκινα φασόλια είναι το φυσικό «φάρμακο» για τη δυσκοιλιότητα

Τα κόκκινα φασόλια μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη σωστή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και στην ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Η ομαλή λειτουργία του εντέρου είναι βασικό στοιχείο της υγείας, αλλά για πολλούς ανθρώπους η κένωση δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 16% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πρόβλημα δυσκοιλιότητας, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά, αγγίζοντας το 33% στους άνω των 60 ετών.

Δες πώς η τακτική κατανάλωση κόκκινων φασολιών μπορεί να βοηθήσει φυσικά στην καλή λειτουργία του εντέρου!

