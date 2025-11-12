Τα κόκκινα φασόλια είναι το φυσικό «φάρμακο» για τη δυσκοιλιότητα

Η ομαλή λειτουργία του εντέρου είναι βασικό στοιχείο της υγείας, αλλά για πολλούς ανθρώπους η κένωση δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 16% των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πρόβλημα δυσκοιλιότητας, ενώ το ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά, αγγίζοντας το 33% στους άνω των 60 ετών.

Δες πώς η τακτική κατανάλωση κόκκινων φασολιών μπορεί να βοηθήσει φυσικά στην καλή λειτουργία του εντέρου!