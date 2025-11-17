Απώλεια βάρους χωρίς δίαιτα ή γυμναστική; Το μυστικό βρίσκεται σε ένα αμινοξύ, λέει μελέτη

Σε μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Δανίας που δημοσιεύεται στο περιοδικό eLife υποστηρίζεται ότι υπάρχει τρόπος να βοηθηθεί το σώμα να κάψει περισσότερη ενέργεια χωρίς εξαντλητικές δίαιτες. Ο δρόμος αυτός περνά μέσα από τη διατροφή και συγκεκριμένα μέσα από τον περιορισμό ενός αμινοξέος που ονομάζεται μεθειονίνη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η μείωσή της ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και αυξάνει την καύση λίπους, σχεδόν όσο και η έκθεση στο κρύο – μια φυσική διαδικασία γνωστή ως θερμογένεση.

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side Of News, η παχυσαρκία επηρεάζει σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγεία του 21ου αιώνα. Παρότι φάρμακα που μιμούνται την ορμόνη GLP-1, όπως το Wegovy, έχουν δείξει ενθαρρυντικά αποτελέσματα στον έλεγχο της όρεξης, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι μπορεί να μειώσουν τη ενεργειακή δαπάνη του οργανισμού. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι ερευνητές επέλεξαν να εστιάσουν όχι στην καταστολή της πείνας, αλλά στην ενίσχυση της κατανάλωσης ενέργειας.

Πώς η μεθειονίνη επηρεάζει τον μεταβολισμό

Στο πλαίσιο της μελέτης, οι επιστήμονες χώρισαν ποντίκια σε δύο ομάδες: η μία ακολούθησε μια κανονική διατροφή και η άλλη μια δίαιτα φτωχή σε μεθειονίνη. Καταγράφηκαν οι αλλαγές στο βάρος, στη δραστηριότητα, στο αίμα και στη γονιδιακή λειτουργία, τόσο σε θερμοκρασία δωματίου όσο και μετά από έκθεση στο κρύο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό: τα ποντίκια με περιορισμένη μεθειονίνη αύξησαν την ενεργειακή τους δαπάνη κατά περίπου 20%, χωρίς να κινούνται περισσότερο ή να τρώνε λιγότερο.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στα πειραματόζωα

Η επίδραση του κρύου, ωστόσο, παρέμεινε ισχυρότερη. Σε θερμοκρασία 4 βαθμών Κελσίου, ο μεταβολισμός όλων των ποντικών σχεδόν διπλασιάστηκε. Παρόλα αυτά, η ομάδα που ακολουθούσε τη δίαιτα χαμηλής μεθειονίνης είχε ήδη μεταβολικό προβάδισμα, χρησιμοποιώντας περισσότερο λίπος ως καύσιμο, κάτι που επιβεβαιώθηκε από την αναλογία αναπνοής. Επιπλέον, έχασε περίπου το 10% του σωματικού της βάρους μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς μείωση της πρόσληψης τροφής.

Οι εξετάσεις αίματος έδειξαν επίσης μείωση στα επίπεδα γλυκόζης και τριγλυκεριδίων, ενώ η ορμόνη FGF21 –που σχετίζεται με τη θερμογένεση– αυξήθηκε. Ταυτόχρονα, η ανάλυση των οργάνων αποκάλυψε ενδιαφέρουσες προσαρμογές: το ήπαρ συρρικνώθηκε, οι αποθήκες λίπους άλλαξαν δομή και ορισμένοι ιστοί έδειξαν να «ενεργοποιούνται» μεταβολικά, σαν να είχαν εκτεθεί στο κρύο.

Η γονιδιακή ανάλυση έδειξε ότι η επίδραση της δίαιτας και του κρύου είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμη. Το λευκό λίπος –που συνήθως αποθηκεύει ενέργεια– άρχισε να αποκτά χαρακτηριστικά του λεγόμενου «μπεζ» λίπους, το οποίο συμβάλλει στην καύση θερμίδων. Αυτή η μετατροπή θεωρείται κρίσιμη, καθώς το μπεζ λίπος φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μεταβολική υγεία στους ανθρώπους, περισσότερο ίσως κι από το κλασικό καφέ λίπος.

Ένα νέο εργαλείο για τη μάχη κατά της παχυσαρκίας

Αν μελλοντικές έρευνες επιβεβαιώσουν τα ευρήματα σε ανθρώπους, οι διατροφές χαμηλής μεθειονίνης μπορεί να αποτελέσουν μια νέα στρατηγική για τον έλεγχο του βάρους, προσφέροντας αύξηση του μεταβολισμού χωρίς εξάντληση ή στερήσεις. Η ιδέα ότι το σώμα μπορεί να «δουλεύει υπερωρίες» καίγοντας θερμίδες απλώς με τη σωστή τροφή, μοιάζει πιο ρεαλιστική από ποτέ.