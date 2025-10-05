Οκτώ πράγματα που «φρενάρουν» την προσπάθεια αδυνατίσματος

Το να χάσει κανείς κιλά δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται. Κάθε οργανισμός έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, ενώ οι καθημερινές συνήθειες και η ψυχολογία παίζουν καθοριστικό ρόλο. Η διαδικασία θυμίζει περισσότερο περίπλοκο παζλ παρά μια απλή μαθηματική πράξη.

«Η διαχείριση του βάρους εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων – από τη γενετική και το περιβάλλον μέχρι τον ύπνο και τη μυϊκή μάζα. Είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα», τονίζει η διατροφολόγος Amy Gorin, ειδικευμένη στη φυτική διατροφή στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ.

Παρά τις δυσκολίες, το αδυνάτισμα δεν είναι ανέφικτο. Η έμφαση στις μικρές καθημερινές νίκες –όπως περισσότερη κίνηση ή αυξημένη κατανάλωση λαχανικών– και η συνεχής αυτοπαρακολούθηση βοηθούν να εντοπίσουμε τι μας εμποδίζει στην πορεία προς τον στόχο.

1. Η ισορροπία του εντέρου

Οι νεότερες μελέτες δείχνουν ότι το μικροβίωμα, δηλαδή η κοινότητα μικροοργανισμών που ζει στο έντερό μας, μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο την υγεία αλλά και το βάρος. Έρευνα του 2020 στην επιστημονική επιθεώρηση Preventive Nutrition and Food Science κατέληξε πως τα προβιοτικά, τα πρεβιοτικά και οι συνδυασμοί τους συμβάλλουν στην πρόληψη της αύξησης κιλών. Μάλιστα, όσοι είχαν μικρότερη ποικιλία βακτηρίων στο έντερο εμφάνιζαν πιο συχνά αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ).

