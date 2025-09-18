Νέο χάπι αδυνατίσματος: Φέρνει επανάσταση στην απώλεια βάρους με μείωση 20%

Κατά ένα πέμπτο μπορούν να μειώσουν το σωματικό τους βάρος όσοι λαμβάνουν καθημερινά χάπια για την απώλεια κιλών, σύμφωνα με όσα έδειξε μια δοκιμή που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για εκατομμύρια ακόμη άτομα να χάσουν κιλά.

Το φάρμακο, που ονομάζεται orforglipron, παράγεται από την Eli Lilly και στοχεύει τους ίδιους υποδοχείς GLP-1 με τις ενέσεις για την απώλεια βάρους, όπως το Mounjaro και το Wegovy. Σε μια δοκιμή με 3.127 ενήλικες, ένας στους πέντε ανθρώπους που έλαβαν το χάπι μία φορά την ημέρα για 72 εβδομάδες έχασε το 20% ή περισσότερο του σωματικού του βάρους.

Οι διαφορές με τις ενέσεις

Τα ενέσιμα για την απώλεια βάρους έχουν φέρει μετασχηματιστικές αλλαγές, αλλά τα χάπια θεωρούνται ως το «άγιο δισκοπότηρο», επειδή είναι ευκολότερα στην αποθήκευση, τη διανομή και τη χορήγηση και αναμένεται επίσης να είναι φθηνότερα, προσφέροντας νέα ελπίδα σε εκατομμύρια ανθρώπους που προσπαθούν να χάσουν βάρος.

Το Orforglipron είναι ένας αγωνιστής GLP-1, ένας τύπος φαρμάκου που βοηθά στη μείωση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα, επιβραδύνει την πέψη των τροφών και μπορεί να μειώσει την όρεξη.

Η απώλεια βάρους που παρατηρείται στους ανθρώπους που λαμβάνουν το δισκίο δεν είναι τόσο έντονη όσο αυτή των ασθενών που λαμβάνουν tirzepatide (Mounjaro), το οποίο επίσης παράγεται από την Eli Lilly, αλλά οι ειδικοί πιστεύουν ότι το δισκίο θα είναι πιο προσιτό και βολικό σε σύγκριση με τις ενέσεις.

Όπως σημειώνει ο Guardian, το Orforglipron δεν έχει ακόμη εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ή από ρυθμιστικές αρχές άλλων χωρών. Η Eli Lilly έχει δηλώσει ότι αναμένει σημαντική ζήτηση όταν το νέο χάπι κυκλοφορήσει στην αγορά.

Η μελέτη

Η εταιρεία δημοσίευσε ένα απόσπασμα των αποτελεσμάτων τον Αύγουστο και η πλήρης μελέτη με τα ευρήματα έχει πλέον δημοσιευτεί στο New England Journal of Medicine και παρουσιάστηκε στην ετήσια συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη στη Βιέννη της Αυστρίας.

Στη μελέτη, οι 3.127 ασθενείς χωρίστηκαν σε ομάδες που έλαβαν χάπια orforglipron διαφορετικής ισχύος, ενώ άλλοι έλαβαν εικονικό φάρμακο, για 72 εβδομάδες.

Όλοι οι ασθενείς ήταν παχύσαρκοι, δηλαδή είχαν δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ) 30 ή περισσότερο, αλλά δεν είχαν διαβήτη. Στην μελέτη συμμετείχαν ασθενείς από τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Ισπανία, τη Σλοβακία και την Ταϊβάν.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Δρ Sean Wharton, του Πανεπιστημίου McMaster στον Καναδά, διαπίστωσαν ότι μετά από 72 εβδομάδες, τα άτομα που έλαβαν τη χαμηλότερη δόση orforglipron, 6 mg ημερησίως, έχασαν κατά μέσο όρο 7,5% του σωματικού τους βάρους. Όσοι έλαβαν τη υψηλότερη δόση, 36 mg, έχασαν κατά μέσο όρο 11,2% του σωματικού τους βάρους. Μεταξύ των ασθενών που έλαβαν τις υψηλότερες δόσεις, το 54,6% είχε μείωση 10% ή περισσότερο του σωματικού βάρους, το 36% είχε μείωση 15% ή περισσότερο και το 18,4% είχε μείωση 20% ή περισσότερο.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι και άλλοι δείκτες υγείας βελτιώθηκαν στους ανθρώπους που έλαβαν το φάρμακο, όπως η αρτηριακή πίεση, η περίμετρος της μέσης και τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γαστρεντερικές, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ήπιες έως μέτριες.

«Σε ενήλικες με παχυσαρκία, η θεραπεία 72 εβδομάδων με orforglipron οδήγησε σε σημαντικά μεγαλύτερη μείωση του σωματικού βάρους σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο», έγραψαν οι συγγραφείς. «Το προφίλ των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν σύμφωνο με αυτό άλλων αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1».

Ο Wharton δήλωσε: «Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει επέκταση των παρεμβάσεων για την παχυσαρκία σε ομάδες που επί του παρόντος εξαιρούνται λόγω του κόστους και της έλλειψης πρόσβασης σε ενέσιμα φάρμακα».

Οι ηγέτες στον τομέα της υγείας έχουν χαιρετίσει τα φάρμακα για την απώλεια βάρους ως μετασχηματιστικά. Ωστόσο, οι ενέσεις συνεπάγονται επιπλέον εργασία για τις υπηρεσίες υγείας, οπότε τα φάρμακα σε μορφή δισκίων θα μπορούσαν να βοηθήσουν εκατομμύρια ακόμη άτομα που προσπαθούν να χάσουν βάρος.

Είναι κατάλληλες για τα παιδιά οι ενέσεις;

Ξεχωριστή έρευνα που δημοσιεύθηκε στο JAMA Pediatrics τη Δευτέρα δείχνει ότι οι ενέσεις για την απώλεια βάρους θα μπορούσαν να είναι αποτελεσματικές σε παιδιά ηλικίας έξι ετών που είναι παχύσαρκα ή έχουν διαβήτη τύπου 2. Ωστόσο, τα στομαχικά προβλήματα ήταν «σημαντικά πιο συχνά» μεταξύ των παιδιών που έλαβαν τα φάρμακα, ανέφεραν οι ερευνητές.

Ανέφεραν ότι οι μακρύτερες περίοδοι παρακολούθησης σε μελλοντικές δοκιμές και περισσότερες μελέτες σε πραγματικές συνθήκες ήταν «απαραίτητες για να καθοριστούν οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις των GLP-1 RA σε παιδιά και εφήβους».