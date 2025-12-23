Τι συμβαίνει όταν σταματάτε τα φάρμακα αδυνατίσματος

«Είναι σα να γυρίζεις ένα διακόπτη και ξαφνικά λιμοκτονείς»: Αυτή ήταν η απάντηση της Tanya Hall σε συνέντευξη στο BBC. Όπως είπε, έχει προσπαθήσει πολλές φορές να σταματήσει τα φάρμακα αδυνατίσματος, αλλά κάθε φορά που σταματά τις ενέσεις, η πείνα επιστρέφει. Και είναι αφόρητη.

Το βρετανικό δίκτυο πραγματοποίησε έρευνα μεταξύ ανθρώπων που έχουν χρησιμοποιήσει το τελευταίο διάστημα τα γνωστά φάρμακα αδυνατίσματος. Στόχος να δουν τι συμβαίνει όταν σταματά κάποιος τις ενέσεις, δεδομένου ότι δεν μπορεί να τις κάνει για πάντα. «Ή μήπως μπορεί;», διερωτώνται οι δημοσιογράφοι του έγκυρου δικτύου. Δυστυχώς, η επιστήμη δεν έχει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Όπως επισημαίνει το βρετανικό δίκτυο στο δημοσίευμά του, οι ειδικοί τώρα ξεκινούν να μελετούν τις παρενέργειες από τη μακροχρόνια χρήση των ενέσεων αδυνατίσματος. Δεδομένου μάλιστα ότι είναι εκατομμύρια πλέον οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα, το κόστος από ένα σημείο και μετά είναι δυσβάσταχτο.

Ποιες ήταν οι παρενέργειες

Το BBC καταγράφει, λοιπόν, διαφορετικές εμπειρίες χρηστών. Για παράδειγμα, η Tanya Hall είχε πολλές παρενέργειες τους πρώτους μήνες της θεραπείας. Δυσκολευόταν να κοιμηθεί, είχε διαρκώς τάση για εμετό, πονοκεφάλους και έπεφταν τα μαλλιά της. Η τελευταία παρενέργεια δεν οφείλεται άμεσα στα φάρμακα, αλλά στη σύντομη απώλεια βάρους.

Πλέον έχουν περάσει 18 μήνες, η Tanya Hall έχει χάσει 38 κιλά και έχει προσπαθήσει πολλές φορές να κόψει το Wegovy. Όμως, κάθε φορά που το κόβει, τρώει ακατάπαυστα. Και γεννάται, φυσικά, το ερώτημα: να συνεχίσει να κάνει ενέσεις όλης της τη ζωή;

Η κατασκευάστρια του Wegovy, η Novo Nordisk απαντά ότι οι αποφάσεις για τη θεραπεία θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με έναν ειδικό σε θέματα υγείας «που θα λάβει υπ’ όψιν τις παρενέργειες που πρέπει».

Το να σταματά κανείς τα φάρμακα απώλειας βάρους είναι «σα να πηδάει στον γκρεμό», λέει ο γιατρός, Hussain Al-Zubaidi, τονίζοντας ότι οι ασθενείς σταματούν τα φάρμακα όταν φτάνουν το επιθυμητό βάρος, όμως η αίσθηση είναι σα να τους έχει χτυπήσει τσουνάμι ή χιονοστιβάδα. «Η αίσθηση της πείνας είναι απίστευτη».

Όπως εξηγεί, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι μετά από ένα χρόνο που σταματά κανείς τις ενέσεις, «ξαναβάζουν το 60% με 80% του βάρους που έχουν χάσει».

Η άλλη οπτική

Ωστόσο, στο ρεπορτάζ του BBC, υπάρχουν και ασθενείς με εντελώς διαφορετική εμπειρία από της Tanya Hall. Η Ellen Ogley υποστηρίζει ότι οι ενέσεις με Mounjaro άλλαξαν για πάντα τη σχέση της με τη διατροφή, καθώς, όπως λέει, ήταν η τελευταία της ευκαιρία για να χάσει βάρος.

Όπως εξηγεί, η έλλειψη της αίσθησης πείνας την έκανε να αλλάξει εντελώς τη σχέση της με το φαγητό. Άρχισε να φτιάχνει από μόνη της μία υγιεινή διατροφή και ενώ έχανε βάρος, ανακάλυψε ότι μπορεί να αρχίσει και να γυμνάζεται. Έτσι, αντί να τρώει όταν αισθανόταν πεσμένη, πήγαινε για τρέξιμο.

Βέβαια, όταν σταμάτησε το Mounjaro και αρχικά είδε το βάρος της να αυξάνεται, αγχώθηκε πολύ. Αυτός είναι ο λόγος, λένε οι γιατροί, που είναι κρίσιμης σημασίας η κατάλληλη υποστήριξη στους ασθενείς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του BBC, η πρώτη ασθενής συνεχίζει τις ενέσεις για να μην πάρει βάρος, ενώ η δεύτερη συνέχισε να χάνει κιλά ακόμα και όταν σταμάτησε τις ενέσεις, χάρη στις αλλαγές που έκανε στις διατροφικές της συνήθειες.