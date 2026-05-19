Καθημερινό χάπι βοηθά στη διατήρηση απώλειας βάρους μετά τα ενέσιμα φάρμακα

Μία νέα και πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα δίνει στη δημοσιότητα το BBC για ένα νέο χάπι, το οποίο βοηθά τους ανθρώπους που έχουν χάσει βάρος με ενέσιμα φάρμακα να διατηρούν την απώλεια κιλών και αφού τα σταματήσουν.



Το φάρμακο είναι ήδη διαθέσιμο στις ΗΠΑ και αναμένεται σύντομα να κυκλοφορήσει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Δοκιμές που έγιναν σε ασθενείς που πήραν το χάπι, με την ονομασία ορφοργλιπρόνη, καθημερινά για ένα χρόνο απέφυγαν από το να ξαναπάρουν μεγάλο μέρος του βάρους που είχαν χάσει – ένας πολύ συνηθισμένος κίνδυνος όταν σταματά κάποιος τις ενέσεις GLP-1.



Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό, Nature Medicine, χρηματοδοτήθηκε από την εταιρεία, Eli Lilly, που φτιάχνει το σκεύασμα, Mounjaro, με τους ειδικούς να υποστηρίζουν ότι θα χρειαστούν περαιτέρω έρευνες για να διαπιστωθεί για πόσο καιρό κάποιος ασθενής πρέπει να συνεχίσει να παίρνει το χάπι – ενδεχομένως και για το υπόλοιπο της ζωής του.



Το σημαντικό σε αυτό είναι ότι το να παίρνουν ένα χάπι είναι πολύ ευκολότερο για τους ασθενείς από το να κάνουν ενέσεις στον εαυτό τους.



Αυτό που λένε οι ειδικοί είναι ότι η ορφοργλιπρόνη δείχνει να έχει την ίδια λειτουργία με τα ενέσιμα φάρμακα για την απώλεια βάρους – μιμείται μία φυσική ορμόνη που μειώνει την όρεξη και κάνεις τους ασθενείς να αισθάνονται κορεσμό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το χάπι είναι διαθέσιμο, η τιμή του είναι χαμηλότερη από τα ενέσιμα και κυμαίνεται στα περίπου 149 δολάρια το μήνα για τη χαμηλότερη δόση σε σύγκριση με τα 1.000 περίπου δολάρια το μήνα για κάποιες ενέσεις, GLP-1.



Αντίστοιχα, η αντίπαλη εταιρεία, Novo Nordisk, έχει επίσης ετοιμάσει χάπι αντί του φαρμάκου της, Wegovy, το οποίο έχει ήδη λάβει έγκριση στις ΗΠΑ και αναμένεται η έγκρισή του και στη Μεγάλη Βρετανία.



Στη μελέτη που έγινε στις ΗΠΑ συμμετείχαν 376 άνθρωποι, οι οποίοι είχαν χάσει βάρος με τα ενέσιμα, Mounjaro ή Wegovy. Τους ζητήθηκε, λοιπόν, να σταματήσουν τις ενέσεις και να παίρνουν ένα χάπι την ημέρα για ένα χρόνο. Οι μισοί έπαιρναν το κανονικό χάπι και οι άλλοι μισοί το placebo, χωρίς βεβαίως να το γνωρίζουν.



Στο τέλος διαπιστώθηκε ότι όσοι έπαιρναν ορφοργλιπρόνη διατήρησαν τουλάχιστον το 70% της απώλειας βάρους τους, ενώ όσοι έπαιρναν placebo το 38% έως 50%.



Πολύ θετικό ήταν και το γεγονός ότι οι παρενέργειες ήταν αρκετά ήπιες και περιλάμβαναν ναυτία, δυσκοιλιότητα ή διάρροια.