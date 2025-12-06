Ο καφές εσπρέσο (και τα παράγωγά του, όπως είναι ο καπουτσίνο, ο λάτε, ο μακιάτο) είναι γενικά οι πιο δημοφιλείς μορφές καφέ στην Ευρώπη, ειδικά στη νότια και κεντρική Ευρώπη. Ειδικά σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, ο εσπρέσο θεωρείται ο απόλυτος βασιλιάς. Τα τελευταία χρόνια κερδίζει έδαφος και σε κάστρα όπως είναι οι σκανδιναβικές χώρες όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν οι καφέδες φίλτρου.

Πάντως, αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι η Ευρώπη παραμένει η μεγαλύτερη αγορά καφέ στον κόσμο: καταναλώνει περίπου 3,2 εκατομμύρια τόνους καφέ, δηλαδή 30,4% της παγκόσμιας κατανάλωσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας (στη διετία 2023-24) που δημοσίευσε το CBI, ένας οργανισμός του ολλανδικού κράτους που παρέχει πληροφόρηση για αγορές. Μάλιστα, ενδεικτικά, το 2023 κάθε Ευρωπαίος κατά μέσο όρο κατανάλωσε ~5,7 κιλά καφέ ετησίως.

Ποιες μορφές καφέ προτιμούν οι Ευρωπαίοι

Φωτο: unsplash

Ολόκληροι κόκκοι: Στη Γερμανία, παράδειγμα – που είναι η μεγαλύτερη «πύλη εισαγωγής» πράσινων κόκκων καφέ στην Ευρώπη - οι πωλήσεις ξεπέρασαν αυτές του αλεσμένου καφέ ήδη το 2023. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια αυξημένη τάση για φρεσκοαλεσμένο καφέ στο σπίτι. Οι καταναλωτές φαίνεται πως προτιμούν να αγοράζουν κόκκους και να τους αλέθουν μόνοι τους σε μηχανή άλεσης κόκκων πριν από την παρασκευή του καφέ.



Καψούλες: Το 2024, οι καψούλες (και οι λεγόμενες μονοδόσεις) κατέγραψαν σημαντικό μερίδιο στην αγορά: περίπου 33.6% του τζίρου της ευρωπαϊκής αγοράς καφέ, σύμφωνα με το Mordor Intelligence. Αυτή η κατηγορία κερδίζει έδαφος επειδή προσφέρει άνεση, ταχύτητα και «καλό καφέ χωρίς πολύ κόπο» — λύση που προτιμούν πολλοί για καθημερινή χρήση.



Κλασικός «αλεσμένος» καφές και ground coffee: Παρά την άνοδο των κόκκων και των καψουλών, ο «παραδοσιακός» ground / καβουρδισμένος καφές παραμένει σημαντικός στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Σύμφωνα με μια βιομηχανική πρόβλεψη, κατά την επόμενη δεκαετία (2025–2035) το μερίδιό του θα παραμείνει υψηλό — υποδεικνύοντας ότι πολλοί προτιμούν πιο παραδοσιακές μορφές παρασκευής, σύμφωνα με μια ανάλυση της βιομηχανίας καφέ στην Ευρώπη, από το Fact.MR.



Arabica έναντι Robusta: Όσον αφορά τον τύπο κόκκου, η ποικιλία Arabica εξακολουθεί να κυριαρχεί: το 2024 κατείχε ~71% του ευρωπαϊκού καφέ αγοράς, αναφέρει το Mordor Intelligence. Αντίστοιχα η ποικιλία Robusta αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο ~30-35% των εισαγωγών, με χρήση κυρίως σε blends ή πιο «οικονομικές» λύσεις, σύμφωνα με το CBI.

Τάσεις που διαμορφώνουν την αγορά

ΦΩΤΟ: EUROKINISSI// ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ζήτηση για "specialty coffee", βιολογικό καφέ και ποιοτικά blends αυξάνεται. Οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για προέλευση, γεύση και βιωσιμότητα.



Τα μαγαζιά που πουλούν καφέ και γενικά οι αλυσίδες στην Ευρώπη επεκτείνονται: σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, ο αριθμός των καταστημάτων αυξήθηκε, ενισχύοντας τόσο την αγορά καφέ για κατανάλωση εκτός σπιτιού, όσο και την τάση για «καφέ ως εμπειρία», όπως σημειώνει το coffeemag.gr.

Εν ολίγοις, σήμερα οι Ευρωπαίοι δεν αγοράζουν μόνο έναν τύπο καφέ. Υπάρχει ποικιλία αλλά αυτό που διαφαίνεται είναι πως η αγορά γέρνει προς:

κόκκους για φρεσκοάλεση στο σπίτι,

κάψουλες για άνεση και ταχύτητα,

παραδοσιακό ground καφέ για όσους θέλουν σταθερότητα και κλασική εμπειρία,

blends Arabica (προτίμηση ποιότητας) αλλά και Robusta (όπου ζητείται πιο οικονομική λύση ή πιο δυνατή γεύση).

Παράλληλα, η τάση προς specialty / premium καφέ, βιώσιμη παραγωγή και καφετέριες - τόσο ως μέρος της καθημερινότητας, όσο και ως lifestyle - δείχνει πως η κουλτούρα του καφέ διαρκώς εξελίσσεται.