Πώς μπορεί η καφεΐνη να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε τον πονοκέφαλο

Οι πονοκέφαλοι είναι κάτι που μας αφορά, λίγο ή πολύ, όλους. Μπορούν να κρατήσουν από ένα με δύο λεπτά έως και μέρες. Ο πόνος ποικίλει και μπορεί να είναι έντονος, βαθύς, υπόκωφος ή σα μαχαιριά, ενώ μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρο το κρανία, το πρόσωπο, ακόμα και το λαιμό.

Παρότι ο πονοκέφαλος είναι κάτι που σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανυπόφορο, ειδικοί εκτιμούν ότι σπάνια οι πονοκέφαλοι κρύβουν μία βαθύτερη, σοβαρή αιτία. «Αν είναι ο πρώτος ή ο χειρότερος πονοκέφαλος της ζωής σας, τότε πηγαίνετε να σας δει ένας γιατρός», τονίζουν.

Αν όμως είναι ένας ήπιος συνηθισμένος πονοκέφαλος, ελέγξτε κάποια συγκεκριμένα πράγματα:

1. Πόσο σημαντική ήταν η επίπτωσή του στην ημέρα σας



Γιατροί υποστηρίζουν ότι οι πονοκέφαλοι μπορεί να είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτικοί, καθώς συνήθως δεν έχουν μία μόνο αιτία. Για κάποιους ανθρώπους μπορεί να οφείλονται στον καιρό, για άλλους στο φως. Αυτό που αξίζει να σημειώνετε είναι το τι κάνατε όταν ξεκίνησε ο πονοκέφαλος, πόσο είχατε πιει ή φάει, πόσο καλά κοιμηθήκατε, τον καιρό και για τις γυναίκες τον κύκλο τους, επειδή συχνά οι πονοκέφαλοι σχετίζονται με τις ορμονικές αλλαγές.

2. Χρησιμοποιείστε την καφεΐνη, με προσοχή

Πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να σταματήσουν αμέσως την καφεΐνη αν έχουν πονοκέφαλο, όμως η αλήθεια δεν είναι ακριβώς έτσι. Αντιθέτως, σε μικρές, προσεκτικές δόσεις, η καφεΐνη μπορεί να κάνει τα παυσίπονα πιο αποτελεσματικά. «Η καφεΐνη είναι συν-αναλγητικό, το οποίο σημαίνει ότι ενισχύει την αποτελεσματικότητα ενός παυσίπονου», λένε ειδικοί προσθέτοντας ότι θα πρέπει να την αποφεύγουμε το απόγευμα ή το βράδυ, επειδή μπορεί να επηρεάσει τον ύπνο μας.

Επίσης, καλό θα ήταν να προσέχουμε γενικά την κατανάλωση καφεΐνης. Οι μεγάλες ποσότητες καθημερινά μπορεί να προκαλέσουν πονοκεφάλους, αν κανείς αποφασίσει να την κόψει ξαφνικά.

3. Μην παραλείπετε γεύματα

Το τι τρώτε και πότε έχει σημασία όταν υποφέρετε από πονοκεφάλους. Γιατροί προτείνουν διατροφή που να θυμίζει τη Μεσογειακή, δηλαδή υψηλή σε πρωτεΐνη, υγιή λιπαρά και συνδυασμό υδατανθράκων που σταθεροποιούν τα επίπεδα ενέργειας. Επίσης, θα πρέπει να αποφεύγετε τα σνακ με ζάχαρη, ενώ είναι σημαντικό να μην παραλείπετε γεύματα.

Κάποιοι γιατροί λένε ότι σε κάποιους ασθενείς μειώθηκαν οι πονοκέφαλοι όταν έκοψαν τα γαλακτοκομικά και τη γλουτένη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ισχύει για όλους. Φυσικά, βοηθάει η τακτική άσκηση, ο καλός ύπνος, η διαχείριση του άγχους και η ενυδάτωση.

4. Να αποφεύγετε τα παυσίπονα με κωδεΐνη

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν διάφορα σκευάσματα, όπως τα παυσίπονα ή τα χάπια κατά της ναυτίας, τα οποία μπορεί να βοηθήσουν στη διαχείριση πονοκεφάλων. Ωστόσο, ειδικοί λένε ότι θα πρέπει να αποφεύγετε τα σκευάσματα που περιέχουν κωδεΐνη, καθώς μπορεί να εντείνουν κάποιους πονοκεφάλους και να επιδεινώσουν συμπτώματα όπως η ναυτία.